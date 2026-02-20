Olbia | Garante per disabili ok del Comune dopo 2 anni di battaglie

Olbia ha approvato ufficialmente la creazione del Garante per la Disabilità, dopo due anni di discussioni e proteste. La decisione arriva in risposta alle richieste di associazioni e cittadini, che chiedevano maggiori tutele e servizi più accessibili. Il nuovo garante sarà incaricato di monitorare le condizioni di accessibilità e di intervenire in caso di ostacoli per le persone con disabilità. La nomina rappresenta un passo concreto verso una città più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

Olbia si dota di un Garante per la Disabilità: un Nuovo Impegno per l'Inclusione. Olbia ha istituito formalmente la figura del Garante per le persone con disabilità, un organo monocratico che avrà il compito di promuovere i diritti e l'inclusione dei cittadini con disabilità. La decisione, approvata dal consiglio comunale il 19 febbraio 2026, rappresenta un passo significativo per la città e risponde a una crescente richiesta di maggiore attenzione verso le tematiche dell'accessibilità e della pari opportunità. Una Mozione Trasversale e un Percorso di Due Anni. L'istituzione del Garante nasce da una mozione presentata nel settembre 2024 dalla minoranza consiliare, che ha trovato un ampio consenso tra le forze politiche presenti in aula.