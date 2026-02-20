Olbia allerta vento | parco e cimiteri blindati per tutelare i

A Olbia, il vento violento ha causato la chiusura di parco e cimiteri. Le raffiche intense hanno reso pericolosi gli spazi pubblici, spingendo le autorità a prendere misure immediate. Il parco urbano Fausto Noce e i cimiteri nelle zone vicine sono stati temporaneamente chiusi per evitare incidenti. Gli operatori stanno monitorando la situazione e lavorano per riaprire gli spazi appena possibile. La forte ondata di vento continua a interessare la zona, creando disagi tra i cittadini.

Olbia, vento forte e ordinanze: chiusi parco e cimiteri per tutelare i cittadini. Una forte tempesta ha portato alla chiusura del parco urbano Fausto Noce e di tutti i cimiteri di Olbia e delle frazioni circostanti. La decisione, presa dal Comune nella serata di giovedì 19 febbraio 2026, mira a garantire la sicurezza di cittadini e operatori cimiteriali a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Precauzione e sicurezza: la decisione del Comune. L’ordinanza sindacale è stata emessa in seguito a previsioni di peggioramento delle condizioni climatiche. Le autorità hanno scelto di agire in via precauzionale per evitare potenziali rischi legati al vento forte e ad eventuali altri fenomeni atmosferici che avrebbero potuto compromettere l’incolumità delle persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

Allerta meteo arancione a Roma per forte vento, pioggia e temporali: oggi chiusi parchi e cimiteriIl maltempo ha colpito Roma causando forti raffiche di vento, pioggia intensa e temporali.

Allerta meteo arancione nel Lazio sabato 14 febbraio, temporali e vento: a Roma chiusi parchi e cimiteriIl maltempo colpisce il Lazio sabato 14 febbraio, causando chiusure di parchi e cimiteri a Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.