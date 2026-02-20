La Oikos di Gatteo a Mare, conosciuta per le vernici ecologiche, è stata venduta all’asta e passa sotto il controllo del Gruppo San Marco di Venezia. La vendita permette di salvare i circa 100 dipendenti, che temevano per il loro posto di lavoro dopo la liquidazione giudiziale avviata a settembre. Il nuovo proprietario, con sette marchi e un fatturato di oltre 122 milioni di euro, punta a rilanciare l’azienda nel settore delle pitture per l’edilizia. La conclusione della vendita segna una svolta importante per la realtà emiliana.

Cesena, 20 febbraio 2026 – Da oggi la Oikos di Gatteo a Mare, nel Cesenate, azienda di vernici ecologiche da settembre in liquidazione giudiziale (oltre 100 dipendenti ), ha un nuovo proprietario: il Gruppo internazionale San Marco di Venezia - 7 diversi brand con un fatturato pari ad oltre 122 milioni di euro - leader nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l'edilizia professionale in Italia. Bologna perde ItaliaMeteo: “E’ un errore del governo” Cosa succede ora a Oikos e ai 100 dipendenti. Il passaggio di proprietà è il risultato di un’ asta giudiziaria, presso la sezione fallimentare del Tribunale di Forlì, la cui base era di 7 milioni e 560mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oikos venduta all’asta: l’azienda di vernici diventa veneziana. “Salvi i 100 dipendenti”

Leggi anche: Svolta per la storica azienda di vernici ecologiche, ecco il nuovo proprietario: acquisita all'asta dal gruppo veneziano

Leggi anche: La frittella veneziana diventa una tesi di laurea

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.