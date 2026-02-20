La Crusca avverte che il termine “scialla” sta scomparendo dal linguaggio quotidiano, sostituito da “chill”, usato sempre più frequentemente tra i giovani. La causa è la crescente diffusione di termini inglesi e il desiderio di adottare espressioni più “alla moda”. Recentemente, sui social, si nota un aumento di post e commenti che privilegiano “chill” rispetto a “scialla”. La lingua evolve, ma non tutti sono d’accordo con questa tendenza.

Oh citti, levateve dalla testa “scialla”, che ormai è roba da museo. Adesso se sta nel chill, e chi non lo dice è rimasto indietro tipo modem anni Novanta. E mica lo dice el tu cugino su TikTok: lo certifica l’Accademia della Crusca, che ha incoronato “chill” parola giovane dell’anno 2025 grazie al festival Parole in cammino ideato da Massimo Arcangeli. Traduzione pe’ chi c’ha più de quarant’anni: chill vuol dì rilassate, stai sereno, un fa’ drammi. “Stai chill.” “Oggi sto nel chill.” E via pure col verbo: chillare. Se sei proprio zen? Sei chillato. Una parola che è tutto un programma: in un mondo che corre sempre, che te vole produttivo pure mentre fai colazione, i ragazzi rispondono così: “Fermi tutti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh citti, tra “chill” e Sanremo: la Crusca ce dice de stare tranquilli (ma senza esagerare))

Leggi anche: La Crusca incorona la parola giovane del 2025: è “chill”

Leggi anche: “Chill” è la parola giovane dell’anno per l’Accademia della Crusca. Ecco tutte le parole della Gen Z

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.