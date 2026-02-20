Officina della morte | 26 anni per l’omicidio Silipo pianificato

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 26 anni di carcere per Dante Sestito, accusato dell’omicidio di Salvatore Silipo. L’omicidio si è verificato il 23 ottobre 2021 a Cadelbosco Sopra, nel Reggiano, dopo una lite sfociata in violenza. Sestito, 74 anni, aveva pianificato l’attacco con cura, secondo le prove raccolte durante il processo. La sentenza definitiva chiude un procedimento iniziato con una lunga indagine della procura. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e le responsabilità.

Definitiva la Condanna per l'Omicidio Silipo: 26 Anni a Dante Sestito. Si è concluso, con la conferma della condanna a 26 anni di reclusione da parte della Corte di Cassazione, il lungo iter giudiziario che ha riguardato Dante Sestito, 74 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Salvatore Silipo, avvenuto il 23 ottobre 2021 a Cadelbosco Sopra il Secchia, in provincia di Reggio Emilia. Il rigetto del ricorso presentato dalla difesa pone fine a un caso che ha scosso la comunità locale e che ha emergere un quadro di premeditazione e crudeltà. Un Delitto Pianificato nell'Officina. La sentenza della Cassazione conferma le responsabilità di Sestito, già accertate in due precedenti gradi di giudizio.

