Occhiuto l’indagine per truffa si sposta a Roma Il governatore | Tutte falsità querelo gli haters video

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, è stato coinvolto in un’indagine per truffa che si sta spostando a Roma. La procura di Catanzaro ha inviato gli atti ai colleghi romani, accusando il politico di aver preso parte a una frode. Occhiuto respinge le accuse e annuncia querele contro gli haters che diffondono false notizie. La vicenda ha preso una piega nuova, con l’ipotesi di reato che ora viene valutata anche in un’altra capitale. La situazione resta sotto osservazione.

La procura della Repubblica di Catanzaro ha trasmesso a quella di Roma l'ipotesi di reato per truffa nei confronti del presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto. Il governatore calabrese, rieletto ad ottobre, smentisce ogni accusa e annuncia di querelare tutti gli haters che sui social lo insultano. La vicenda. Occhiuto è indagato per corruzione a Catanzaro dallo scorso mese di maggio e sul punto gli inquirenti hanno chiesto due proroghe sulle indagini. L'ipotesi di truffa deriverebbe dal fatto che al presidente, come a tutti i consiglieri regionali, viene riconosciuta una indennità forfettaria di 3.