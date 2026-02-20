Occhiali extra large | il trend che riscrive l’idea di accessorio

Gli occhiali extra large sono diventati il nuovo must, perché la moda ha deciso di puntare tutto sulle dimensioni. Questa tendenza nasce dall’esigenza di esprimere personalità e audacia attraverso un accessorio visibile e distintivo. Le grandi montature, spesso colorate o in materiali innovativi, attirano subito l’attenzione e cambiano il volto di chi li indossa. Negli ultimi mesi, negozi e sfilate mostrano come questa scelta si stia affermando tra giovani e adulti. L’uso di occhiali oversize si conferma un modo deciso per riscrivere le regole dello stile.

Life&People.it La moda non ha mai smesso di amare gli eccessi, ma quando decide di farlo davvero, lo fa attraverso un dettaglio preciso: le proporzioni. Il ritorno degli occhiali extra large non è soltanto un revival estetico, ma una dichiarazione di stile che parla di potere visivo, di identità e di desiderio. Perché una montatura oversize non si limita a completare un look: lo costruisce, lo definisce, lo rende immediatamente riconoscibile; le tendenze occhiali extra large si inseriscono perfettamente in un periodo in cui la moda ha riscoperto il valore della teatralità controllata, non quella caricaturale, ma quella sofisticata.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Leggi anche: Università formato extra large: "Due corsi di laurea in più e docenti da Siena per il Polo" Leggi anche: Colle è pronta a brindare. Capodanno extra-large con tre giorni di eventi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Occhiali extra large:perché torneranno trend le montature oversize?; Occhiali XXL, il dettaglio ingombrante (e chic) della primavera estate 2026; Occhiali da vista: è questa la tendenze eyewear da seguire questa stagione…; Il cinema che fa moda: i capi che abbiamo indossato per colpa di Hollywood. Occhiali XXL, il dettaglio ingombrante (e chic) della primavera estate 2026Il dettaglio di tendenza da aggiungere a ogni look sono gli occhiali XXL, un accessorio funzionale che definisce lo stile e la personalità di chi li indossa ... vogue.it Kendall Jenner come Paris Hilton nei primi anni 2000 con gli occhiali da sole a mascherinaKendall Jenner e i suoi maxi-occhiali rétro. Un anticipo delle tendenze per l'estate? Se il nostro unico riferimento temporale fosse il modo in cui si vestono personaggi quali Rihanna e Dua Lipa, ... vogue.it SALDI INVERNALI da MILANOPTICS! Proteggi i tuoi occhi anche d’inverno… con stile! -40% su tutti gli occhiali da sole E in più: 15% di sconto extra sui Ray-Ban Offerta valida dal 15 gennaio all’8 marzo Ti aspettiamo da Milanoptics – Riva - facebook.com facebook