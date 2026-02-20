Occhiali extra large | il trend che riscrive l’idea di accessorio

Gli occhiali extra large sono diventati il nuovo must, perché la moda ha deciso di puntare tutto sulle dimensioni. Questa tendenza nasce dall’esigenza di esprimere personalità e audacia attraverso un accessorio visibile e distintivo. Le grandi montature, spesso colorate o in materiali innovativi, attirano subito l’attenzione e cambiano il volto di chi li indossa. Negli ultimi mesi, negozi e sfilate mostrano come questa scelta si stia affermando tra giovani e adulti. L’uso di occhiali oversize si conferma un modo deciso per riscrivere le regole dello stile.

Life&People.it La moda non ha mai smesso di amare gli eccessi, ma quando decide di farlo davvero, lo fa attraverso un dettaglio preciso: le proporzioni. Il ritorno degli occhiali extra large non è soltanto un revival estetico, ma una dichiarazione di stile che parla di potere visivo, di identità e di desiderio. Perché una montatura oversize non si limita a completare un look: lo costruisce, lo definisce, lo rende immediatamente riconoscibile; le tendenze occhiali extra large si inseriscono perfettamente in un periodo in cui la moda ha riscoperto il valore della teatralità controllata, non quella caricaturale, ma quella sofisticata.🔗 Leggi su Lifeandpeople.itImmagine generica

