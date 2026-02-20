NVIDIA-OpenAI | da 100 a 30 mld l’AI rallenta l’investimento record

NVIDIA e OpenAI hanno ridimensionato il loro progetto da 100 a 30 miliardi di dollari. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e segnala un rallentamento negli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Le aziende avevano pianificato di unire risorse per sviluppare nuove tecnologie, ma ora si concentrano su obiettivi più contenuti. La decisione cambia gli equilibri nel mercato e fa riflettere sulle sfide di grandi collaborazioni. La nuova strategia sarà annunciata ufficialmente nei prossimi giorni.

Frenata sull'Intesa NVIDIA-OpenAI: il Piano da 100 Miliardi si Ridimensiona a 30. L'attesissima collaborazione finanziaria tra NVIDIA e OpenAI ha subito una svolta significativa. L'iniziale accordo, che prevedeva un investimento di NVIDIA pari a 100 miliardi di dollari in OpenAI, è stato ridimensionato a circa 30 miliardi, con un cambio di natura dell'investimento stesso, che ora si concretizzerà principalmente attraverso l'acquisto di quote societarie. Questa revisione riflette una crescente cautela nel settore dell'intelligenza artificiale e una rivalutazione delle strategie di investimento.