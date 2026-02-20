NVIDIA | 140M$ da Arm ora sfida Intel e AMD nel mercato CPU
NVIDIA ha venduto la sua partecipazione in Arm Holdings, incassando circa 140 milioni di dollari con la vendita di 1,1 milioni di azioni. La decisione arriva dopo aver ceduto questa quota per concentrarsi sulla sfida ai giganti Intel e AMD nel settore delle CPU. La mossa permette a NVIDIA di rafforzare le proprie ambizioni nel mercato dei processori, puntando a sviluppare soluzioni più competitive. Ora l’azienda mira a conquistare quote di mercato nel segmento delle CPU, un settore molto combattuto tra i principali produttori di hardware.
NVIDIA Cede Arm, Ma Punta a Competere nel Mercato delle CPU. NVIDIA ha finalizzato la cessione della sua partecipazione in Arm Holdings, incassando circa 140 milioni di dollari dalla vendita di 1,1 milioni di azioni. L’operazione chiude un tentativo di acquisizione ostacolato dalle autorità antitrust internazionali nel 2022, ma l’azienda americana mantiene un accesso cruciale alla tecnologia Arm attraverso licenze esistenti, aprendo la strada allo sviluppo di processori per PC che potrebbero sfidare Intel e AMD. La mossa segna una svolta strategica per il colosso dei semiconduttori, che punta a bilanciare la collaborazione con l’innovazione indipendente.🔗 Leggi su Ameve.eu
