Nuovo stadio l' Unionista chiede di essere ricevuta in comune

L'Unionista aps, gruppo che rappresenta i tifosi del Venezia Fc, ha presentato una richiesta ufficiale al Comune di Venezia per essere ascoltata sulla costruzione del nuovo stadio nel Bosco dello Sport. La causa è l’intenzione di affidare la gestione dell’impianto proprio alla società calcistica. I tifosi vogliono capire quali saranno le modifiche e i tempi di realizzazione del progetto, che prevede anche nuove aree di aggregazione per i supporter. La richiesta è stata inviata alla X commissione del Comune, sperando in un confronto diretto.

L'aps ha raccolto le proposte dei tifosi all'assemblea del 28 gennaio. Richieste su parcheggi, denominazione dei settori, trasporti pubblici. «Trasferimento dal Penzo in terraferma inevitabile» I punti sottoposti all’attenzione della commissione comunale riguardano, nello specifico, mobilità e accessibilità, settori popolari e regolamento d’uso, identità-naming e personalizzazione dell’impianto nonché la concessione di spazi per la tifoseria, i club e le associazioni di tifosi. L'Unionista chiede per esempio il mantenimento della denominazione storica della curva sud e degli altri settori dello stadio, il potenziamento del trasporto pubblico, un piccolo numero di parcheggi riservati al tifo organizzato, l'assegnazione del bar e della ristorazione a realtà del territorio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Il sindaco Manfredi: «Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile, costruire uno stadio è complicato»

Leggi anche: La compagnia teatrale 'Natipercaso Gente' ricevuta in Comune: "Spirito di amicizia e accoglienza"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.