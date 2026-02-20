Nuovo sponsor per la Lega calcio collinare | è una banca del territorio

La Lega calcio Friuli Collinare ha annunciato una nuova collaborazione con Banca 360 Fvg, che diventa il suo sponsor ufficiale. La decisione arriva dopo un accordo siglato tra le parti, con l’obiettivo di sostenere le attività sportive locali. La banca del territorio ha deciso di investire nel calcio amatoriale, rafforzando il suo impegno nel promuovere lo sport tra i giovani. La partnership si concretizza con iniziative e supporto concreto alle squadre.

Si tratta di Banca 360 Fvg, che sponsorizza anche l'Udinese. Gli arbitri avranno nuove divise, con il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” Nuova partnership tra la Lega calcio Friuli Collinare (Lcfc) e Banca 360 Fvg, istituto che da quest’anno accompagnerà la Lega come sponsor ufficiale. L'intesa è stata annunciata nella sede della banca, in viale Tricesimo, e nell'occasione sono state presentate anche le nuove divise degli arbitri della Lega, che presenteranno anch'esse il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Le nuove divise, realizzate dal partner tecnico Dana Sport, rappresentano un connubio tra design moderno, qualità dei materiali e forte identità, valorizzando il ruolo degli all’interno del movimento Lcfc.🔗 Leggi su Udinetoday.it

