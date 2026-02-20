Nuovo sponsor per la Lega calcio collinare | è una banca del territorio

La Lega calcio Friuli Collinare annuncia una nuova collaborazione con Banca 360 Fvg, che diventa il suo sponsor ufficiale. La banca locale ha deciso di supportare il torneo per rafforzare la presenza sul territorio e incentivare lo sport tra i giovani. Questa partnership prevede anche iniziative di promozione e eventi dedicati alle squadre amatoriali. La decisione mira a valorizzare l’impegno della banca nel territorio e a sostenere il calcio amatoriale.

Si tratta di Banca 360 Fvg, che sponsorizza anche l'Udinese. Gli arbitri avranno nuove divise, con il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” Nuova partnership tra la Lega calcio Friuli Collinare (Lcfc) e Banca 360 Fvg, istituto che da quest’anno accompagnerà la Lega come sponsor ufficiale. L'intesa è stata annunciata nella sede della banca, in viale Tricesimo, e nell'occasione sono state presentate anche le nuove divise degli arbitri della Lega, che presenteranno anch'esse il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Le nuove divise, realizzate dal partner tecnico Dana Sport, rappresentano un connubio tra design moderno, qualità dei materiali e forte identità, valorizzando il ruolo degli all’interno del movimento Lcfc.🔗 Leggi su Udinetoday.it

