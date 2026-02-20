Nuovo polo scolastico con le Rodari Il Comune a caccia di finanziamenti

Il Comune ha avviato la ricerca di fondi per realizzare un nuovo polo scolastico vicino alle scuole Rodari. La causa è la necessità di creare spazi più ampi per gli studenti della scuola secondaria di Monteroni, attualmente in strutture insufficienti. Il progetto prevede la costruzione di aule moderne e spazi condivisi, per migliorare le condizioni di studio. Il sindaco ha annunciato che entro l’anno si cercheranno le risorse necessarie per avviare i lavori. La speranza è di vedere le prime aule pronte entro il prossimo anno scolastico.

Un nuovo polo scolastico integrato con le scuole elementari Rodari, pronto ad ospitare gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Monteroni. È stato predisposto il progetto per un nuovo istituto in Viale Fratelli Rosselli, una struttura che, assieme alla palestra scolastica, la nuova mensa e l’attuale istituto Rodari, potrebbe creare un vero e proprio polo educativo d’eccellenza. La progettazione esecutiva è stata redatta grazie al contributo attivato tramite l’avviso Foat promosso da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, un passaggio importante che ci mette nelle condizioni di richiedere contributi in eventuali nuovi bandi o nello scorrimento delle graduatorie esistenti, essendo il progetto già presente in graduatorie regionali sull’ edilizia scolastica come progetto ammesso ma non finanziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo polo scolastico con le Rodari. Il Comune a caccia di finanziamenti Sus, avanti tutta a Don Bosco: approvato il secondo lotto del nuovo polo scolastico e culturaleSus prosegue con entusiasmo il suo percorso a Don Bosco, con l’approvazione del secondo lotto del nuovo polo scolastico e culturale. Norcia, ritardi nella costruzione del nuovo polo scolastico. Lettera al presidente MattarellaIl Comitato “per Norcia” ha scritto al presidente Mattarella e al presidente Meloni, segnalando i significativi ritardi nella ricostruzione del nuovo polo scolastico della città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuovo polo scolastico con le Rodari. Il Comune a caccia di finanziamenti; Nuovo polo scolastico a Monteroni d’Arbia: approvato il progetto esecutivo; NUOVO POLO SCOLASTICO A MONTERONI D'ARBIA: PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO; Monteroni d’Arbia, un nuovo Polo Scolastico: progetto esecutivo approvato grazie a contributo della Fondazione MPS. Nuovo polo scolastico con le Rodari. Il Comune a caccia di finanziamentiUn nuovo polo scolastico integrato con le scuole elementari Rodari, pronto ad ospitare gli studenti della scuola secondaria di ... lanazione.it Monteroni d’Arbia, un nuovo Polo Scolastico: progetto esecutivo approvato grazie a contributo della Fondazione MPSUn nuovo Polo Scolastico più moderno ed efficiente, adiacente e integrato con le attuali scuole elementari G. Rodari, pronto ad ospitare gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Monteron ... radiosienatv.it Un nuovo Polo Scolastico più moderno ed efficiente, adiacente e integrato con le attuali scuole elementari G. Rodari, pronto ad ospitare gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Monteroni www.canale3.tv/nuovo-polo-scolastico-a-monteroni-darbi - facebook.com facebook Tessile, Canepa rilevata da Achille Pinto: nasce un nuovo polo nel distretto comasco ilsole24ore.com/art/tessile-ca… x.com