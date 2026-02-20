Nuovo Ospedale di Carpi parere favorevole del Comitato Urbanistico

Il Comitato Urbanistico di Area Vasta ha dato il via libera definitivo al progetto del nuovo ospedale di Carpi, dopo mesi di discussioni. La decisione arriva a seguito di un’ampia analisi dell’impatto ambientale e della viabilità locale, che ha coinvolto tecnici e cittadini. La futura struttura sorgerà vicino alla zona industriale, facilitando l’accesso alle emergenze. Ora si attende la firma finale per avviare i lavori sul sito scelto.

Concluso con trenta giorni di anticipo un passaggio fondamentale dell'iter urbanistico. Acquisito il sì di tutti gli enti coinvolti nel Comitato Urbanistico di Area Vasta Si è conclusa una fase fondamentale per l'iter urbanistico dell'Accordo operativo per la realizzazione del nuovo Ospedale di Carpi, con la chiusura del Comitato Urbanistico di Area Vasta (Cuav). Mentre si accende il dibattito politico sui servizi sanitari, si chiude invece la fase di valutazione da parte degli enti competenti, che hanno espresso parere favorevole, procedendo con i successivi adempimenti amministrativi previsti.