Nuovi scavi alla Casa del Jazz trovata una scala sotterranea

Durante i lavori di scavo alla Casa del Jazz a Roma, è stata scoperta una scala nascosta sotto il pavimento. La scoperta è collegata alla vicenda di Enrico Nicoletti, ex cassiere della banda della Magliana. La scala si trova vicino alla villa che un tempo apparteneva a Nicoletti, e potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla storia del luogo. I ricercatori hanno già iniziato a studiare l’ingresso sotterraneo, che potrebbe portare a un’area ancora sconosciuta. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli esperti di cronaca e storia locale.

Continuano gli scavi a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le tracce il 2 luglio di quell'anno Una scala sotterranea nel complesso della Casa del Jazz a Roma, a ridosso della villa che un tempo fu di Enrico Nicoletti, ritenuto cassiere della banda della Magliana. La scoperta è arrivata nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, durante nuove operazioni di scavo all'interno dello spazio culturale nato su un bene confiscato alla criminalità organizzata. La scala si troverebbe in corrispondenza di un punto d'accesso individuato dai vigili del fuoco con l'utilizzo di un georadar.🔗 Leggi su Romatoday.it Giudice sparito 32 anni fa. Scavi alla Casa del Jazz. Trovata scala sotterraneaIl giudice scomparso trentadue anni fa è tornato sotto i riflettori, dopo che sono stati scoperti scavi alla Casa del Jazz, ex Villa Osio. Leggi anche: Scavi alla Casa del Jazz, le sonde trovano il punto di accesso alla galleria sotterranea Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuovi scavi alla Casa del Jazz, spunta una scala sotterranea; Roma, nuovi scavi alla Casa del Jazz; A che punto sono gli scavi alla Casa del Jazz per le ricerche di Emanuela Orlandi e del giudice Adinolfi; RAINEWS * ULTIM’ORA: ROMA, NUOVI SCAVI ALLA CASA DEL JAZZ. Nuovi scavi alla Casa del Jazz, spunta una scala sotterraneaSpunta una scala sotterranea nel complesso della Casa del Jazz a Roma, a ridosso della villa che un tempo fu di Enrico Nicoletti, ritenuto cassiere della banda della Magliana. ansa.it Nuovi scavi alla Casa del Jazz: trovata una scala sotterraneaLa scoperta in corrispondenza di un punto di accesso individuato con un georadar. Per proseguire servirà il via libera della sovrintendenza ... rainews.it Il 26 febbraio la delibera sul nuovo stadio della Roma a Pietralata approda in Giunta. Poi l’esame delle commissioni e nuovi scavi archeologici - facebook.com facebook