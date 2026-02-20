Nuova tragedia sulle strade abruzzesi incidente tra auto e camion in autostrada | un morto

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 20 febbraio sull’autostrada A14 in Abruzzo, causando la morte di una persona e blocchi nel traffico. Due veicoli, un’auto e un camion, si sono scontrati in modo violento, provocando danni ingenti. La polizia sta ricostruendo la dinamica e cerca testimoni sul luogo. La tragedia ha coinvolto anche altri mezzi, creando disagi notevoli ai pendolari.

Lo scontro sulla A24 nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio. Auto finisce contro un camion Ancora una tragedia della strada in Abruzzo. Un incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 20 febbraio lungo l'autostrada A14, come si legge su IlPescara. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Tornimparte e Valle del Salto. Secondo le prime informazioni, il conducente di un'automobile in uscita dalla galleria San Rocco avrebbe perso il controllo del veicolo e avrebbe urtato un mezzo pesante che era fermo in una piazzola di sosta. Violentissimo l'impatto, tanto che l'automobile sarebbe finita sotto al semirimorchio del camion.