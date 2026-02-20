Nuova regola del calcio in vista | è frutto di quello che è successo tra Prestianni e Vinicius
La FIFA valuta nuove regole dopo il comportamento di Prestianni e Vinicius durante l’ultima partita. I due giocatori si sono coperti la bocca in campo, cercando di nascondere le parole rivolte agli avversari. La federazione vuole impedire che questo gesto venga usato per lanciare insulti senza essere riconoscibili. La proposta mira a rendere più trasparente il rispetto tra calciatori durante le gare ufficiali. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
La FIFA sta pensando di sanzionare i calciatori che si coprano la bocca in campo quando è palese che il motivo per cui lo fanno è insultare gli avversari senza che si possa leggere il labiale.🔗 Leggi su Fanpage.it
