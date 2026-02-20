Novità dai territori è nato il comitato dello storico quartiere di Arangea

Il quartiere di Arangea ha dato vita a un nuovo comitato, dopo che le autorità hanno annunciato la riorganizzazione delle circoscrizioni cittadine. La decisione nasce dalla volontà di affrontare direttamente le questioni più urgenti, come i servizi pubblici e la sicurezza, che da tempo preoccupano i residenti. Il gruppo si riunisce già da settimane, coinvolgendo cittadini di diverse età e background. L’obiettivo è creare un canale diretto tra i residenti e le istituzioni locali. La prima riunione si terrà il prossimo venerdì nel centro sociale.

I suoi componenti hanno già partecipato a qualche riunione consiliare per la redazione del Regolamento sui Comitati di quartiere Così in una nota Lucrezia Bruzzano. "Arangea ha pagato fortemente lo scotto di essere stata divisa amministrativamente, per qualche decennio, tra due delle ex circoscrizioni; questa scelta politica passata che definirei semplicemente "infelice" ha comportato un immobilismo nei confronti di questo quartiere, che, ancora oggi, ha un'unica strada di collegamento con la Statale 106, senza marciapiede e non ha neanche una piazza. Insomma, Arangea ha deciso finalmente di occuparsi in prima persona del proprio territorio ed è per questo che si è costituita in un comitato di quartiere.

