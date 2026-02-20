Novità dai territori è nato il comitato dello storico quartiere di Arangea
Il quartiere di Arangea ha dato vita a un nuovo comitato, dopo che le autorità hanno annunciato la riorganizzazione delle circoscrizioni cittadine. La decisione nasce dalla volontà di affrontare direttamente le questioni più urgenti, come i servizi pubblici e la sicurezza, che da tempo preoccupano i residenti. Il gruppo si riunisce già da settimane, coinvolgendo cittadini di diverse età e background. L’obiettivo è creare un canale diretto tra i residenti e le istituzioni locali. La prima riunione si terrà il prossimo venerdì nel centro sociale.
I suoi componenti hanno già partecipato a qualche riunione consiliare per la redazione del Regolamento sui Comitati di quartiere Così in una nota Lucrezia Bruzzano. "Arangea ha pagato fortemente lo scotto di essere stata divisa amministrativamente, per qualche decennio, tra due delle ex circoscrizioni; questa scelta politica passata che definirei semplicemente “infelice” ha comportato un immobilismo nei confronti di questo quartiere, che, ancora oggi, ha un’unica strada di collegamento con la Statale 106, senza marciapiede e non ha neanche una piazza. Insomma, Arangea ha deciso finalmente di occuparsi in prima persona del proprio territorio ed è per questo che si è costituita in un comitato di quartiere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Il Comitato di quartiere: "Siamo ostaggi delle gang"
Leggi anche: Scuola media Pythagoras, il comitato di quartiere: "Ricostruzione non più rinviabile"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Novità dai territori, è nato il comitato dello storico quartiere di Arangea; EUROPA, CASA COMUNE. Ad Andria un’agorà con gli amministratori locali su cura dei territori e comunità in dialogo; Intervallo: chiacchiere di storia locale; Bit: il turismo lento diventa motore di sviluppo dell’appennino centrale -.
Sanità, i medici scrivono a Rocca: C'è il rischio di allontanare i servizi dai territoriI sindacati dei medici di base del Lazio hanno inviato alla Regione un documento in cui contestano diversi punti della bozza del nuovo Accordo integrativo regionale. Rocca rilancia: Massimo 20 giorni ... romatoday.it
Lotta alle dipendenze: ripartiamo dai territori, dai giovani e dalle tre gambe del tavoloSuperare lo spezzettamento dei servizi e attuare, nei giovani, una prevenzione precoce. Sono tra le criticità maggiori emerse dai tavoli di lavoro della Conferenza nazionale sulle dipendenze, che si è ... vita.it
Legnano - Un'importante novità per il territorio.Accordo in arrivo tra Comune, Città Metropolitana e Università degli Studi di Milano per un nuovo polo di formazione nel cuore della città. - facebook.com facebook