nothing phone 4a specifiche tra indiscrezioni cosa si sa davvero

Il Nothing Phone 4a torna al centro delle indiscrezioni, rivelando dettagli su dimensioni, batteria e costi. I leak suggeriscono che il dispositivo avrà un display più compatto rispetto ai modelli precedenti e una batteria capiente. Secondo le prime stime, il prezzo si aggirerà intorno ai 400 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone di fascia media. Le informazioni ufficiali restano poche, ma gli appassionati attendono con curiosità ulteriori dettagli sulla nuova produzione dell’azienda.

nothing phone 4a e nothing phone 4a pro emergono nuovamente tra leak di misure hardware, autonomia e prezzo. fonti di settore riportano configurazioni di archiviazione e RAM diverse, assieme a indicazioni su processori, fotocamere e resistenza all’acqua. l’obiettivo è offrire una panoramica chiara e concorde con le informazioni trapelate, senza aggiunte non verificate. nothing phone 4a e 4a pro: specifiche trapelate. nothing phone 4a: architettura e prestazioni. secondo le indiscrezioni, la versione base 4a presenterà 128 gb di memoria interna e 8 gb di ram. è possibile che esista anche una variante da 256 gb accompagnata da 12 gb di ram, ma non è chiaro se ci sia una terza opzione da 256 gb con 8 gb di ram.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

