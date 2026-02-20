Nothing phone 4a specifiche tra indiscrezioni cosa si sa davvero
Il Nothing Phone 4a torna al centro delle indiscrezioni, rivelando dettagli su dimensioni, batteria e costi. I leak suggeriscono che il dispositivo avrà un display più compatto rispetto ai modelli precedenti e una batteria capiente. Secondo le prime stime, il prezzo si aggirerà intorno ai 400 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone di fascia media. Le informazioni ufficiali restano poche, ma gli appassionati attendono con curiosità ulteriori dettagli sulla nuova produzione dell’azienda.
nothing phone 4a e nothing phone 4a pro emergono nuovamente tra leak di misure hardware, autonomia e prezzo. fonti di settore riportano configurazioni di archiviazione e RAM diverse, assieme a indicazioni su processori, fotocamere e resistenza all’acqua. l’obiettivo è offrire una panoramica chiara e concorde con le informazioni trapelate, senza aggiunte non verificate. nothing phone 4a e 4a pro: specifiche trapelate. nothing phone 4a: architettura e prestazioni. secondo le indiscrezioni, la versione base 4a presenterà 128 gb di memoria interna e 8 gb di ram. è possibile che esista anche una variante da 256 gb accompagnata da 12 gb di ram, ma non è chiaro se ci sia una terza opzione da 256 gb con 8 gb di ram.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Leggi anche: Nothing phone 4a specifiche reali cosa sapere
Leggi anche: Nothing phone 4a indiscrezioni cosa aspettarsi dal prossimo modello
Nothing Phone 4a Pro Certification Reveals Battery & Charging Details !!
Argomenti discussi: Nothing Phone (4a) si affaccia su Geekbench: conferme su chip e RAM; Nothing Phone (4a): le specifiche ufficiali sono state diffuse prima del lancio; Nothing Phone (4a): svelata la data di lancio e un aumento dei prezzi (in Italia); Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: svelati i prezzi Italia e lo zoom 140x.
Nothing Phone (4a): le specifiche ufficiali sono state diffuse prima del lancioForse ci siamo: un operatore ha detto di essere certo che le specifiche del nuovo Nothing Phone (4a) saranno proprio queste. tuttoandroid.net
Tutte le novità sulla serie Nothing Phone (4a): specifiche, varianti e prezzi svelati prima del lancioScopri i dettagli sulla nuova serie Nothing Phone (4a), incluse specifiche, varianti e prezzi prima del lancio del 5 marzo. xiaomitoday.it
Nothing Phone (4a), ecco di quanto potrebbero aumentare i prezzi x.com
Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: RAM, storage e colorazioni svelate dal leak https://www.chinasmartbuy.com/blog/nothing-phone-4a-pro-ram-storage-colori-leak/ # #nothing #smartphone - facebook.com facebook