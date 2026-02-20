I notai hanno chiesto un'interrogazione al ministro Nordio dopo una vicenda che considerano incredibile, legata a un concorso pubblico. La loro preoccupazione riguarda la serietà della pubblica amministrazione e il ruolo centrale del notaio. Ritengono che quanto accaduto metta a rischio la fiducia nel sistema e chiedono chiarezza. La questione ha attirato l’attenzione di molti professionisti del settore, che attendono risposte ufficiali. La polemica continua a tenere banco nel mondo legale.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Per la serietà della pubblica amministrazione, per il ruolo nevralgico della figura del notaio, quello che è accaduto in occasione del concorso ha dell'incredibile e qualcuno ne deve rispondere. Intanto presenteremo un'interrogazione al ministro Nordio che siamo certi risponderà in tempi rapidi sull'accaduto". Lo dice il capogruppo di Avs in Commissione Giustizia della Camera Devis Dori sul corso per notaio. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Notai: interrogazione Avs a Nordio, 'vicenda incredibile, in gioco serietà Pa'

Leggi anche: Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale, Sinistra Italiana Avs presenta interrogazione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.