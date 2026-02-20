Notai | interrogazione Avs a Nordio ' vicenda incredibile in gioco serietà Pa'

Da iltempo.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I notai hanno chiesto un'interrogazione al ministro Nordio dopo una vicenda che considerano incredibile, legata a un concorso pubblico. La loro preoccupazione riguarda la serietà della pubblica amministrazione e il ruolo centrale del notaio. Ritengono che quanto accaduto metta a rischio la fiducia nel sistema e chiedono chiarezza. La questione ha attirato l’attenzione di molti professionisti del settore, che attendono risposte ufficiali. La polemica continua a tenere banco nel mondo legale.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Per la serietà della pubblica amministrazione, per il ruolo nevralgico della figura del notaio, quello che è accaduto in occasione del concorso ha dell'incredibile e qualcuno ne deve rispondere. Intanto presenteremo un'interrogazione al ministro Nordio che siamo certi risponderà in tempi rapidi sull'accaduto". Lo dice il capogruppo di Avs in Commissione Giustizia della Camera Devis Dori sul corso per notaio. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA🔗 Leggi su Iltempo.it

notai interrogazione avs a nordio vicenda incredibile in gioco seriet224 pa
© Iltempo.it - Notai: interrogazione Avs a Nordio, 'vicenda incredibile, in gioco serietà Pa'

Leggi anche: Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale, Sinistra Italiana Avs presenta interrogazione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Almasri, l’interrogazione di Avs a Meloni: Chi ha chiesto alla Cpi di tacere sull’arresto?Con una nuova interrogazione alla premier Meloni e ai ministri Nordio, Tajani e Piantedosi, Avs torna a chiedere spiegazioni sul caso Almasri, il generale accusato di crimini internazionali ... fanpage.it

notai interrogazione avs aAVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «FERROVIE, AVS PRESENTA INTERROGAZIONE SU DISAGI E SICUREZZA DELLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA»L'Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a prima firma di ... agenziagiornalisticaopinione.it