Notai | interrogazione Avs a Nordio ' vicenda incredibile in gioco serietà Pa'
I notai hanno chiesto un'interrogazione al ministro Nordio dopo una vicenda che considerano incredibile, legata a un concorso pubblico. La loro preoccupazione riguarda la serietà della pubblica amministrazione e il ruolo centrale del notaio. Ritengono che quanto accaduto metta a rischio la fiducia nel sistema e chiedono chiarezza. La questione ha attirato l’attenzione di molti professionisti del settore, che attendono risposte ufficiali. La polemica continua a tenere banco nel mondo legale.
Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Per la serietà della pubblica amministrazione, per il ruolo nevralgico della figura del notaio, quello che è accaduto in occasione del concorso ha dell'incredibile e qualcuno ne deve rispondere. Intanto presenteremo un'interrogazione al ministro Nordio che siamo certi risponderà in tempi rapidi sull'accaduto". Lo dice il capogruppo di Avs in Commissione Giustizia della Camera Devis Dori sul corso per notaio. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale, Sinistra Italiana Avs presenta interrogazioneVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Almasri, l’interrogazione di Avs a Meloni: Chi ha chiesto alla Cpi di tacere sull’arresto?Con una nuova interrogazione alla premier Meloni e ai ministri Nordio, Tajani e Piantedosi, Avs torna a chiedere spiegazioni sul caso Almasri, il generale accusato di crimini internazionali ... fanpage.it
AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «FERROVIE, AVS PRESENTA INTERROGAZIONE SU DISAGI E SICUREZZA DELLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA»L'Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a prima firma di ... agenziagiornalisticaopinione.it
Concorso per notai nella bufera, online giudizi e commenti sui candidati: interrogazione a Nordio x.com
Interrogazione del consigliere Federico Leggi l’articolo al primo commento - facebook.com facebook