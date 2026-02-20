Notai bufera testo online con giudizi su candidati concorso

Un elenco online ha scatenato polemiche sui notai. La pubblicazione includeva i nomi dei candidati che avevano superato le prove scritte del concorso del 2024, alcuni con indicazioni di possibili sponsor. La diffusione di questi dati ha sollevato preoccupazioni sulla privacy e sulla trasparenza del processo di selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti professionisti e cittadini, che chiedono chiarimenti sulle modalità di diffusione delle informazioni. La situazione rimane sotto osservazione.

Bufera sul concorso per i notai. Pubblicato online un elenco dei candidati che avevano superato le prove scritte nel 2024 con accanto, in alcuni casi, riferimenti di possibili sponsor. Servizio di Letizia Davoli TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Notai, bufera testo online con giudizi su candidati concorso Leggi anche: Notai, bufera per il testo online con giudizi sui candidati del concorso Leggi anche: Concorso per notai, quei giudizi sui candidati caricati online per errore: «È carina», «graziato», «fenomeno» Notai, bufera testo online con giudizi su candidati concorso Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Notai, bufera per il testo online con giudizi sui candidati del concorso; Assetto organizzativo e pianificatorio interventi e servizi sociali; Maltrattamenti asilo nido di Verona: interdette 5 educatrici; Milano Cortina: Shiffrin oro nello slalom, trionfo 12 anni dopo Sochi. Notai, bufera per il testo online con i giudizi sui candidati del concorsoBufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti ieri sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono appunti vicino ai nomi dei ... ansa.it Concorso dei notai, bufera per il testo online con giudizi inappropriati sui candidati. L’ironia in rete sui santi in paradisoE’ scoppiata la polemica sul concorso per notai del novembre del 2024 : in un documento, pubblicato per pochi minuti sul sito del Consiglio ... notizie.tiscali.it File con commenti e giudizi sui candidati finisce online ed è bufera sul concorso per notai. Il ministero chiede spiegazioni https://qds.it/concorso-notai-bufera-online-errore-file-commenti-giudizi-ministero-chiede-relazione/ - facebook.com facebook Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #Iran: momenti cruciali 2 Ex principe nella bufera | #Epstein 3 Abbraccio finale | #Bimbo #Napoli 4 Scandalo notai 5 Il coraggio di #Bachelet In diretta su #Tv2000 #20febbraio Direttore @vinmorg x.com