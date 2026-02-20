Notai bufera testo online con giudizi su candidati concorso

Da tv2000.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un elenco online ha scatenato polemiche sui notai. La pubblicazione includeva i nomi dei candidati che avevano superato le prove scritte del concorso del 2024, alcuni con indicazioni di possibili sponsor. La diffusione di questi dati ha sollevato preoccupazioni sulla privacy e sulla trasparenza del processo di selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti professionisti e cittadini, che chiedono chiarimenti sulle modalità di diffusione delle informazioni. La situazione rimane sotto osservazione.

Bufera sul concorso per i notai. Pubblicato online un elenco dei candidati che avevano superato le prove scritte nel 2024 con accanto, in alcuni casi, riferimenti di possibili sponsor. Servizio di Letizia Davoli TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

notai bufera testo online con giudizi su candidati concorso
© Tv2000.it - Notai, bufera testo online con giudizi su candidati concorso

Leggi anche: Notai, bufera per il testo online con giudizi sui candidati del concorso

Leggi anche: Concorso per notai, quei giudizi sui candidati caricati online per errore: «È carina», «graziato», «fenomeno»

Notai, bufera testo online con giudizi su candidati concorso

Video Notai, bufera testo online con giudizi su candidati concorso
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Notai, bufera per il testo online con giudizi sui candidati del concorso; Assetto organizzativo e pianificatorio interventi e servizi sociali; Maltrattamenti asilo nido di Verona: interdette 5 educatrici; Milano Cortina: Shiffrin oro nello slalom, trionfo 12 anni dopo Sochi.

notai bufera testo onlineNotai, bufera per il testo online con i giudizi sui candidati del concorsoBufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti ieri sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono appunti vicino ai nomi dei ... ansa.it

Concorso dei notai, bufera per il testo online con giudizi inappropriati sui candidati. L’ironia in rete sui santi in paradisoE’ scoppiata la polemica sul concorso per notai del novembre del 2024 : in un documento, pubblicato per pochi minuti sul sito del Consiglio ... notizie.tiscali.it