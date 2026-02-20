Andrea, 66 anni, è stato arrestato nella sua casa nel Norfolk nella mattina del suo compleanno. L’arresto ha portato l’attenzione sull’ex duchessa Sarah Ferguson, che si trovava nelle vicinanze al momento. Le forze dell’ordine sono intervenute per un’indagine ancora segreta, mentre i vicini riferiscono di aver visto agenti entrare e uscire dall’abitazione. La notizia ha fatto subito il giro dei media britannici, alimentando molte speculazioni.

L’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto nella sua residenza nel Norfolk proprio la mattina del suo 66° compleanno, ha riacceso i riflettori sulla famiglia reale britannica. L’ex principe è ora in custodia cautelare e ogni passaggio della vicenda viene seguito con attenzione. Ma, accanto alla notizia dell’arresto, una domanda continua a circolare con insistenza: dove si trova Sarah Ferguson? Anche lei 66 anni, l’ex duchessa di York si è vista revocare i titoli e ha dovuto lasciare il Royal Lodge di Windsor, la dimora condivisa con l’ex marito Andrea. Mentre il fratello di Re Carlo III si è trasferito in un alloggio temporaneo nella tenuta di Sandringham House, di Sarah, invece, non risultano comunicazioni ufficiali recenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Norfolk, arrestato Andrea: riflettori su Sarah Ferguson, dove si trova l’ex duchessa

Leggi anche: Bufera anche su Sarah Ferguson: cosa rischia l'ex duchessa di York

Leggi anche: Ex principe Andrea arrestato, ex moglie Sarah Ferguson nei guai per le mail con Epstein: cosa rischia

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.