Norfolk arrestato Andrea | riflettori su Sarah Ferguson dove si trova l’ex duchessa
Andrea, 66 anni, è stato arrestato nella sua casa nel Norfolk nella mattina del suo compleanno. L’arresto ha portato l’attenzione sull’ex duchessa Sarah Ferguson, che si trovava nelle vicinanze al momento. Le forze dell’ordine sono intervenute per un’indagine ancora segreta, mentre i vicini riferiscono di aver visto agenti entrare e uscire dall’abitazione. La notizia ha fatto subito il giro dei media britannici, alimentando molte speculazioni.
L’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto nella sua residenza nel Norfolk proprio la mattina del suo 66° compleanno, ha riacceso i riflettori sulla famiglia reale britannica. L’ex principe è ora in custodia cautelare e ogni passaggio della vicenda viene seguito con attenzione. Ma, accanto alla notizia dell’arresto, una domanda continua a circolare con insistenza: dove si trova Sarah Ferguson? Anche lei 66 anni, l’ex duchessa di York si è vista revocare i titoli e ha dovuto lasciare il Royal Lodge di Windsor, la dimora condivisa con l’ex marito Andrea. Mentre il fratello di Re Carlo III si è trasferito in un alloggio temporaneo nella tenuta di Sandringham House, di Sarah, invece, non risultano comunicazioni ufficiali recenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Bufera anche su Sarah Ferguson: cosa rischia l'ex duchessa di York
Leggi anche: Ex principe Andrea arrestato, ex moglie Sarah Ferguson nei guai per le mail con Epstein: cosa rischiaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chi è l’ex principe Andrea: dal ruolo nella monarchia allo scandalo Epstein; Ultim'ora, Principe Andrea arrestato: sviluppi nel caso Epstein; Caso Epstein, arrestato e poi rilasciato l'ex principe Andrea. Indagato per aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo; Principe Andrea arrestato, che ne sarà di Sarah Ferguson e le figlie Eugenie e Beatrice? L'ultima apparizione in pubblico.
Andrea arrestato, Re Carlo abdicherà? Lo scandalo (senza precedenti) che potrebbe far cadere la monarchia. La vicendaCon l'arresto senza precedenti dell'ex principe Andrea, avvenuto oggi, a Sandringham, la monarchia britannica si trova ad affrontare un momento di vulnerabilità senza precedenti ... ilmattino.it
Caso Epstein, arrestato e poi rilasciato in serata l'ex principe Andrea, accusato di abuso d'ufficioAndrea Windsor-Mountbatten, fratello di re Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Ha passato tutta la giornata in carcere ed è stato rilasciato solo in serata. L'ar ... msn.com
Mentre l'ex marito, Andrew Mountbatten-Windsor, è stato arrestato nella sua residenza nel Norfolk la mattina del suo 66° compleanno, la domanda che tutti si pongono è: dov'è Sarah Ferguson, l'ex duchessa di York - facebook.com facebook
Sarah Ferguson, fuga negli Emirati dopo l'arresto di Andrea #sarahferguson tgcom24.mediaset.it/mondo/sarah-fe… x.com