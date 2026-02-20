Nonostante Chivu l’avesse dato per spacciato Lautaro per sua fortuna ha solo un risentimento al soleo

Dopo la partita contro il Bodo, Chivu aveva detto che Lautaro poteva essere fuori per un infortunio grave. Tuttavia, il giocatore argentino ha solo un risentimento al soleo della gamba sinistra, niente di serio. Lautaro si è allenato con il gruppo ieri pomeriggio, anche se ha mostrato qualche segno di fastidio durante la seduta. I medici seguiranno da vicino la sua condizione nei prossimi giorni. La sua presenza contro l’Atalanta sembra più probabile rispetto a quanto si pensasse inizialmente.

Nonostante padre Chivu, a Sky Sport dopo la partita col Bodo, lo avesse quasi dato per spacciato, alla fine Lautaro ha riportato un risentimento al soleo della gamba sinistra. Inter, le condizioni di Lautaro. Sul sito nerazzurro: Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana. Dunque, nonostante le campane suonate a morto dal tecnico rumeno, a Martinez viene esclusa la lesione (fortunatamente, mancherebbe altro).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

