Non solo montagne | dalla milanese Brignone alla romana Lollobrigida quante medaglie in città
Federica Brignone e Lollobrigida vincono medaglie: il motivo è la crescita dello sport italiano. Questi risultati arrivano anche grazie a allenamenti intensivi e nuove strutture sportive, che si trovano in diverse città. La presenza di impianti moderni e programmi di preparazione più efficaci ha portato a successi in luoghi insoliti, come le zone vicino al mar Ligure. Ora le medaglie italiane si conquistano ovunque, anche lontano dalle classiche località montane. La crescita dello sport si vede anche nelle città più piccole.
Ci sono i pendolari per amore, quelli per lavoro, ma anche quelli per sport. Ragazzi che hanno lasciato i luoghi dell’infanzia per poter seguire una disciplina che li possa far diventare campioni, con la speranza di salire su un podio olimpico: i 26 piazzamenti da primo a terzo (le medaglie distribuite sono di più, perché vanno considerate le gare a squadre) hanno illuminato gli azzurri e hanno come origine una geografia molto diffusa, un’Italia che si amplia nell’abbraccio ai cinque cerchi. E poi tra ospedali di nascita, che timbrano per sempre i documenti di tutti noi, luoghi famigliari dove si è venuti grandi e residenze attuali, la felicità si sparge ovunque ed è giusto che ciascuna di queste componenti abbia una porzione di orgoglio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Goggia, Brignone e non solo: le possibili medaglie azzurre nello sci alpino
Leggi anche: Arianna Fontana raggiunge Brignone e Lollobrigida in vetta alla classifica dei premi olimpiciLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il futuro dello sci tra crisi climatica e riconversione necessaria; Sono giochi magici - Kirsty Coventry (CIO) ? Non solo medaglie. L’olimpiade ci lascerà opere e reputazione - La Gazzetta dello Spot Oltre a essere un risultato fortemente voluto e ottenuto dalla Lega a tutti i livelli, dal governo nazionale agli enti locali a; Un atleta di oggi non pensa che la propria carriera finirà a causa dell'innalzamento delle temperature. Lo sguardo di un allenatore di sci su un mondo che si scalda; Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice escluse dai Comuni montani: la posizione del CAI Imola.
Dev’essere intervenuto Rocchi a #Cortina perché la pista per la #Brignone sembrava più corta!! una discesa mostruosa. Ho persino smesso di guardare quelle montagne x.com
CORTINA. SOLE, NEVE E “GIGANTE”: FOLLA PER LA BRIGNONE Domenica, le montagne innevate, il sole che risplende sull’Olimpia delle Tofane e Brignone e Goggia in pista a caccia di medaglie. Gli ingredienti ci sono tutti. Lunghe code questa mattina all - facebook.com facebook