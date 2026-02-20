Non solo montagne | dalla milanese Brignone alla romana Lollobrigida quante medaglie in città

Federica Brignone e Lollobrigida vincono medaglie: il motivo è la crescita dello sport italiano. Questi risultati arrivano anche grazie a allenamenti intensivi e nuove strutture sportive, che si trovano in diverse città. La presenza di impianti moderni e programmi di preparazione più efficaci ha portato a successi in luoghi insoliti, come le zone vicino al mar Ligure. Ora le medaglie italiane si conquistano ovunque, anche lontano dalle classiche località montane. La crescita dello sport si vede anche nelle città più piccole.

Ci sono i pendolari per amore, quelli per lavoro, ma anche quelli per sport. Ragazzi che hanno lasciato i luoghi dell’infanzia per poter seguire una disciplina che li possa far diventare campioni, con la speranza di salire su un podio olimpico: i 26 piazzamenti da primo a terzo (le medaglie distribuite sono di più, perché vanno considerate le gare a squadre) hanno illuminato gli azzurri e hanno come origine una geografia molto diffusa, un’Italia che si amplia nell’abbraccio ai cinque cerchi. E poi tra ospedali di nascita, che timbrano per sempre i documenti di tutti noi, luoghi famigliari dove si è venuti grandi e residenze attuali, la felicità si sparge ovunque ed è giusto che ciascuna di queste componenti abbia una porzione di orgoglio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

