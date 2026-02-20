Non si è più svegliato Bimbo col cuore bruciato dall’ospedale l’aggiornamento su Domenico

Domenico, un bambino di sei anni, non si è più risvegliato dopo un grave incidente domestico. La causa è un fallimento d’organo che ha compromesso irreparabilmente il suo cuore, gravemente bruciato da un incendio accidentale nella casa di famiglia. I medici continuano a monitorarlo senza speranza di miglioramenti. La famiglia aspetta con ansia notizie dall’ospedale, mentre i visitatori si susseguono tra silenzio e preghiere.

Un silenzio carico di attesa, corridoi percorsi a passo lento e uno sguardo fisso su un monitor che da settimane scandisce il tempo con numeri e segnali luminosi. È in questo scenario che, all’ospedale Ospedale Monaldi di Napoli, si consuma una delle pagine più dolorose di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità. Da domani, sabato 21 febbraio, inizieranno le terapie palliative per il bambino sottoposto a trapianto di cuore e ricoverato da mesi nel reparto di terapia intensiva. La decisione arriva dopo un nuovo, drammatico aggiornamento clinico. “Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Bimbo col cuore “bruciato”, la notizia dall’ospedale è arrivata

Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, il bollettino ufficiale dall’ospedale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.