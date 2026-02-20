Non più un impianto temporaneo come quello attuale ma un palazzetto per l' hockey e il pattinaggio artistico

Milano sta pianificando di costruire un nuovo palazzetto dedicato a hockey e pattinaggio artistico, abbandonando l’attuale struttura temporanea. La decisione deriva dalla volontà di offrire un impianto permanente, in grado di ospitare eventi sportivi anche fuori dal periodo olimpico. La nuova struttura sorgerà in un quartiere strategico, con spazi moderni e accessibili per atleti e spettatori. La realizzazione di questo progetto richiede diversi mesi di lavoro, con l’obiettivo di inaugurarlo entro due anni. La città si prepara a cambiare volto per gli sport su ghiaccio.

( a skanews) — Le Olimpiadi lasceranno a Milano una casa per gli sport su ghiaccio, dall’hockey al pattinaggio artistico, che non sarà però una delle piste temporanee utilizzate durante i Giochi. Lo prevede un progetto in due fasi, presentato a Casa Italia, che vede al centro la Fiera e coinvolge anche la Regione Lombardia, il Comune e la Federazione italiana sport del ghiaccio. Estro, colore e carisma: i costumi del pattinaggio. guarda le foto «Dal prossimo ottobre, quando ci sarà la nuova stagione, l’ impianto temporaneo ci sarà — ha detto Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano — e stiamo già studiando anche un impianto invece in via definitiva.🔗 Leggi su Iodonna.it

