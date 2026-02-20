Non più un impianto temporaneo come quello attuale ma un palazzetto per l' hockey e il pattinaggio artistico
Milano sta pianificando di costruire un nuovo palazzetto dedicato a hockey e pattinaggio artistico, abbandonando l’attuale struttura temporanea. La decisione deriva dalla volontà di offrire un impianto permanente, in grado di ospitare eventi sportivi anche fuori dal periodo olimpico. La nuova struttura sorgerà in un quartiere strategico, con spazi moderni e accessibili per atleti e spettatori. La realizzazione di questo progetto richiede diversi mesi di lavoro, con l’obiettivo di inaugurarlo entro due anni. La città si prepara a cambiare volto per gli sport su ghiaccio.
( a skanews) — Le Olimpiadi lasceranno a Milano una casa per gli sport su ghiaccio, dall’hockey al pattinaggio artistico, che non sarà però una delle piste temporanee utilizzate durante i Giochi. Lo prevede un progetto in due fasi, presentato a Casa Italia, che vede al centro la Fiera e coinvolge anche la Regione Lombardia, il Comune e la Federazione italiana sport del ghiaccio. Estro, colore e carisma: i costumi del pattinaggio. guarda le foto «Dal prossimo ottobre, quando ci sarà la nuova stagione, l’ impianto temporaneo ci sarà — ha detto Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano — e stiamo già studiando anche un impianto invece in via definitiva.🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontano
Leggi anche: Olimpiadi 2026, a Milano nuovo impianto per l’hockey e il pattinaggio di figura: sarà a Rho FieraVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cia Venezia: da impianto fotovoltaico Torre di Mosto 400 ettari sottratti a territorio agricolo - CIA; Golden Power 2.0: verso un modello europeo di sovranità tecnologica; Fotovoltaico in cava idonea ma non recuperata: resta l’obbligo di ripristino ambientale; Prezzi moduli fotovoltaici 2026, il costo dei pannelli torna a crescere.
Impianto fotovoltaico ad uso privato posizionato su terrazzo condominiale: passaggi per richiederne l'installazioneAbito in un complesso condominiale composto da 48 appartamenti e 66 garage. Suddivisi su 4 scale adiacenti (A-B-C-D) ognuna con il proprio terrazzo. Nel mio caso, al di sotto del terrazzo sussistono 1 ... corriere.it
Poggio Nativo, impianto per gli inerti a Fonte Nocera: c’è il via libera dal TarRIETI - Questa volta, la battaglia del comitato civico che, da un decennio ormai, si oppone alla realizzazione dell’impianto per inerti di località Fonte Nocera, finisce con ... ilmessaggero.it
Lo ha detto il presidente della Federazione degli sport su ghiaccio. In programma alcuni incontri con imprenditori del Nord America: "Loro conoscono questo business". Fondamentale un impianto al più presto, come quello temporaneo alla Fiera di Rho-Pero - facebook.com facebook
Trieste spegne i semafori per tre giorni: maxi intervento su 69 impianti e stop temporaneo all’onda verde triesteallnews.it/2026/02/triest… x.com