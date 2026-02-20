Non è più una priorità per Allegri Fofana può lasciare il Milan in estate
Youssouf Fofana potrebbe lasciare il Milan questa estate. La causa? La squadra cerca di ridurre il budget e il centrocampista francese non rientra più nei piani di Allegri. Fofana, arrivato in prestito, ha giocato poche partite e il club valuta l’eventuale cessione per fare spazio a nuovi acquisti. I dirigenti hanno già iniziato a monitorare altre opzioni di mercato. La decisione finale dipenderà anche dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane. La sua presenza in rossonero potrebbe dunque essere limitata ai mesi finali della stagione.
Quelli che mancano alla chiusura della stagione in corso potrebbero essere gli ultimi mesi che Youssouf Fofana trascorrerà con la maglia del Milan. Milan, possibile addio per Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it Centrocampista difensivo molto apprezzato da tutto l’ambiente rossonero, compreso Massimiliano Allegri, l’ex Monaco non sembra essere più centrale nel progetto rossonero e potrebbe salutare alla fine del campionato in corso. Nell’ultimo periodo, complice uno stop per infortunio, lo spazio che Fofana ha avuto all’interno della formazione titolare di Allegri si è ridotto con il francese che potrebbe essere uno degli indiziati a partire in estate per permettere al Milan di fare cassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
