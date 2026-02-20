Non è più una priorità per Allegri Fofana può lasciare il Milan in estate

Quelli che mancano alla chiusura della stagione in corso potrebbero essere gli ultimi mesi che Youssouf Fofana trascorrerà con la maglia del Milan. Milan, possibile addio per Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it Centrocampista difensivo molto apprezzato da tutto l’ambiente rossonero, compreso Massimiliano Allegri, l’ex Monaco non sembra essere più centrale nel progetto rossonero e potrebbe salutare alla fine del campionato in corso. Nell’ultimo periodo, complice uno stop per infortunio, lo spazio che Fofana ha avuto all’interno della formazione titolare di Allegri si è ridotto con il francese che potrebbe essere uno degli indiziati a partire in estate per permettere al Milan di fare cassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Allegri in conferenza prima di Milan-Verona: “Fofana può e deve fare di più. Non c’è bisogno di cambiare…”

Leggi anche: Vlahovic Milan, si muove anche Allegri: ha fatto più volte il nome del serbo alla dirigenza rossonera! Cosa può succedere la prossima estate

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La frutta a guscio non è più una presenza marginale nell'agricoltura portoghese; Gli Usa e la Nato versione 3.0: L’articolo 5 non è più garantito; YouTube non è più solo video: ora punta su shopping e creator; Una vita senza spiga, dove il senza non è più una rinuncia.

Andrea Mancini: Sampdoria, non è una rivoluzione. Ma ora pretendiamo di piùIl bilancio di mercato dei blucerchiati, le parole del ds e del ceo dell’area tecnica Fredberg: Massima fiducia in Foti e Gregucci, crediamo di aver fatto un buon mercato per raggiungere la salvezza ... primocanale.it

Cosa mangia Franco Berrino a Natale e Capodanno? Non c’è più la gallina ripiena della nonna, al suo posto una bistecca di cavolo. Al posto del parmigiano tofu e gomasioChi se lo immagina asceta di ferro, pronto a passare il Natale a digiuno sorseggiando tisane tiepide, resterà deluso. Franco Berrino sorride: Lo passerò con primo, secondo e dolce, con crema, e del ... ilfattoquotidiano.it

#Milan, #Allegri tra prudenza e ambizione: la #Champions è la priorità, lo #scudetto una tentazione che stuzzica #SerieA #SempreMilan x.com

: Moise Kean è il grande obiettivo del Milan per la prossima estate. Massimiliano Allegri lo aveva già indicato come priorità a gennaio, ma le condizioni econo - facebook.com facebook