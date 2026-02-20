Non è facile parlarne Bimbo col cuore bruciato Rita Dalla Chiesa lo dice e poi scoppia in lacrime | il video

Rita Dalla Chiesa ha parlato pubblicamente di Domenico, il bambino con il cuore danneggiato dal fuoco che ha suscitato grande emozione in Italia. La conduttrice ha confessato quanto sia difficile affrontare questa storia, che le ha anche fatto scoppiare le lacrime. Domenico, trapiantato da poco, vive in una famiglia che lotta ogni giorno per la sua salute. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti e ha aperto un acceso dibattito sulla donazione di organi. La sua storia continua a fare discutere.

La storia di Domenico, il bambino trapiantato con il cuore "bruciato", sta scuotendo l'Italia intera. Una vicenda drammatica che, giorno dopo giorno, tiene il Paese con il fiato sospeso. Le condizioni del piccolo restano gravissime e, al momento, non sembrano esserci spiragli per un lieto fine. Il caso è tornato al centro dell'attenzione durante la trasmissione Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4. In collegamento c'era la madre di Domenico, Patrizia, volto e voce di una battaglia che ha commosso milioni di italiani. Tra gli ospiti in studio anche Rita Dalla Chiesa, che non è riuscita a trattenere le lacrime durante il confronto con la donna.