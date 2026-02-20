Non dimentichiamo la tua scintilla Addio al famoso attore amatissimo | lo strazio dei colleghi

Eric Dane, noto attore americano, è morto a 53 anni a causa di complicazioni legate alla SLA, malattia che gli era stata diagnosticata un anno fa. La notizia ha sconvolto colleghi e fan, che ricordano con affetto il suo ruolo in serie di successo come

Il mondo dello spettacolo piange Eric Dane, morto a 53 anni per complicanze legate alla SLA, malattia che gli era stata diagnosticata un anno fa. L'attore lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart, le loro due figlie e la fidanzata Jannell Shirtcliff, con la quale aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica. Dane era noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Mark Sloan nella serie cult Grey's Anatomy, dove aveva conquistato i fan nei panni del carismatico "Dottor Stranamore". Una carriera lunga e intensa, costellata di successi televisivi e cinematografici. Proprio alcuni colleghi storici del medical drama hanno voluto ricordarlo pubblicamente.