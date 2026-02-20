Nola bimbo di 2 anni dopo trapianto fallito | indagine su trasporto

A Nola, un bambino di due anni ha perso la vita dopo un trapianto cardiaco che non è andato a buon fine. La causa sembra essere un problema nel trasporto dell’organo, che potrebbe aver compromesso la riuscita dell’intervento. Le autorità hanno avviato un’indagine per capire se ci siano stati errori o negligenze nel procedimento. La famiglia del piccolo si trova a chiedersi cosa sia realmente successo durante le fasi cruciali del trasferimento. Gli investigatori stanno analizzando tutti i dettagli del caso.

Nola piange un bambino di due anni dopo un trapianto cardiaco fallito: indagine per accertare le responsabilità. Una tragedia sconvolge la comunità di Nola, in Campania, dove il piccolo D. C., un bambino di due anni, lotta per la vita dopo un trapianto di cuore che si è rivelato fallimentare. L'evento, avvenuto dopo un intervento eseguito il 23 dicembre 2025, ha portato all'apertura di un'inchiesta e alla sospensione di tre medici dell'ospedale Monaldi, mentre un quarto ha presentato le dimissioni. Al centro dell'indagine, l'ipotesi che un problema nella conservazione dell'organo, giunto da Bolzano, possa aver compromesso l'intervento. Bimbo di 2 anni dopo il trapianto fallito al Monaldi, Meloni chiama la madre: "Avrete giustizia" Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino di due anni, ricoverato in condizioni critiche dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli, per assicurare che avrà giustizia. Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificiale Tommaso, il bambino di Napoli, si trova in ospedale dopo che il primo trapianto di cuore non ha avuto successo, a causa di complicazioni durante l'intervento. Bimbo trapiantato con cuore bruciato, la mamma: È sempre più grave: in centinaia pregano a Nola sotto la pioggia Corteo sotto la pioggia a Nola per il bimbo di 2 anni trapiantato con il cuore bruciato. La mamma esausta: Mio figlio è sempre più grave. Bimbo trapiantato, oggi a Nola una fiaccolata per il piccolo e la sua famiglia La comunità di Nola, della quale la famiglia del bambino è originaria, ha organizzato l'evento per manifestare vicinanza alla famiglia. La famiglia del piccolo Domenico e la comunità di Nola si sono riuniti nel Duomo della città per pregare. Una preghiera da parte nostra per il bimbo e per i genitori. Purtroppo i medici hanno detto che un cuore nuovo non si può più trapiantare.