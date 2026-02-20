NoinonciSanremo I Giovani del Folkstudio a Roma

Il Folkstudio organizza nuovamente “NoinonciSanremo” dopo il successo delle precedenti edizioni. Questa volta, il concerto si svolgerà martedì 24 febbraio al Teatro Garbatella di Roma. La serata vedrà protagonisti giovani artisti emergenti, che presenteranno brani originali e cover di artisti famosi. L’obiettivo è offrire spazio a nuovi talenti musicali e coinvolgere il pubblico con performance live coinvolgenti. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, attirando appassionati di musica dal vivo. La serata promette di essere un’occasione per scoprire nuovi volti del panorama musicale.

“I Giovani del Folkstudio” tornano con la quarta edizione di “NoinonciSanremo” martedì 24 febbraio a Roma, al Teatro Garbatella. Sul palco si alterneranno artisti e cantautori provenienti da diverse generazioni e percorsi, in entrambe le serate sono previsti ospiti a sorpresa. “NoinonciSanremo è una garbata contestazione dello storico festival per affermare in concomitanza delle sue prime serate l’esistenza di una canzone ‘altra’, dalle origini altrettanto gloriose e in qualche modo fortunate: quella che ha fatto partire dal palco del Folkstudio di Roma nomi come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Stefano Rosso e tanti altri”, ha affermato Luigi “Grechi” De Gregori.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: NOINONCISANREMO 2026: I Giovani del Folkstudio tornano a Roma e debuttano a Milano

Leggi anche: Luigi “Grechi” De Gregori: “Noinoncisanremo non è un’alternativa al Festival, è un sasso gettato nello stagno”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.