No a russi e bielorussi ai Giochi Paralimpici l’Ucraina diserterà la cerimonia di apertura | Invito scioccante

“È necessario rendersi conto che la Russia, che oggi occupa i territori ucraini, uccide in modo massiccio civili – donne, bambini, anziani, persone con disabilità – issa la sua bandiera, intrisa del sangue della popolazione civile ucraina, sui territori che ha conquistato: siamo indignati”, dice il comitato olimpico ucraino. Gli atleti paralimpici ucraini, dunque, non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale: lo dichiara il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

