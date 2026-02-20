Niente giustifica un atto razzista

Alvaro Arbeloa, ex calciatore e attuale allenatore del Real Madrid, ha dichiarato che nessuna azione di Vinicius Junior sul campo può giustificare comportamenti razzisti. La sua posizione arriva dopo le parole dell’ex tecnico José Mourinho, che aveva commentato gli incidenti avvenuti questa settimana. Arbeloa ha sottolineato come i comportamenti discriminatori siano inaccettabili e devono essere fermamente condannati. La questione continua a dividere la scena calcistica e suscita molte reazioni.

2026-02-20 19:59:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. L'allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha insistito sul fatto che "niente di quello che Vini ha fatto su un campo di calcio giustifica un atto razzista" dopo aver risposto ai commenti fatti dall'ex allenatore Jose Mourinho in seguito agli incidenti che hanno coinvolto Vinicius Junior all'inizio di questa settimana. La preparazione all'incontro del Real Madrid con l'Osasuna è stata dominata dalle conseguenze di martedì sera, quando un presunto insulto razziale da parte del giovane del Benfica Gianluca Prestianni nei confronti di Vinicius ha fatto scattare il protocollo antirazzismo dell'arbitro e ha causato un lungo ritardo.