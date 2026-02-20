Neymar dubbi sul futuro | Potrei ritirarmi a dicembre

Neymar, attualmente al Santos, ha fatto sapere di non escludere l’idea di smettere a dicembre. Il calciatore brasiliano ha lasciato intendere che potrebbe decidere di ritirarsi, lasciando aperta questa possibilità. La sua dichiarazione ha sorpreso i tifosi, che si chiedono se questa possa essere la sua ultima stagione in campo. La decisione finale dipenderà da come si evolveranno le prossime settimane. La sua scelta influenzerà sicuramente il mercato dei trasferimenti.

(Adnkronos) – Neymar si ritira? Il fuoriclasse brasiliano, oggi al Santos, ha lasciato trasparire più di un dubbio sul suo futuro, non scartando la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. "Potrei ritirarmi a dicembre", ha rivelato parlando con il media brasiliano Caze Tv l'attaccante ex Barcellona e Psg. "Sto vivendo anno dopo anno e giorno per giorno, non ho ancora deciso il mio futuro", ha spiegato il 34enne, "capirò cosa mi dirà il cuore". Il suo contratto con il Santos scadrà proprio a fine 2026, poi ci potrebbe essere l'addio al calcio: "Non so davvero quello che succederà nel prossimo futuro, non so come sarà il prossimo anno".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

