Neymar dubbi sul futuro | Potrei ritirarmi a dicembre
(Adnkronos) – Neymar si ritira? Il fuoriclasse brasiliano, oggi al Santos, ha lasciato trasparire più di un dubbio sul suo futuro, non scartando la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. "Potrei ritirarmi a dicembre", ha rivelato parlando con il media brasiliano Caze Tv l'attaccante ex Barcellona e Psg. "Sto vivendo anno dopo anno e giorno per giorno, non ho ancora deciso il mio futuro", ha spiegato il 34enne, "capirò cosa mi dirà il cuore". Il suo contratto con il Santos scadrà proprio a fine 2026, poi ci potrebbe essere l'addio al calcio: "Non so davvero quello che succederà nel prossimo futuro, non so come sarà il prossimo anno".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Romario: “L’assenza di Neymar è un fatto negativo. Senza Neymar il sesto titolo sarà, senza dubbio, più lontano. Purtroppo, senza di lui la nazionale diventa una squadra qualunque”. L’avvertimento di Baixinho sull’assenza di Neymar nella nazionale brasi - facebook.com facebook