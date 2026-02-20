Neve artificiale | pro e contro Comporta dei rischi per la salute?

Il cambiamento climatico sta radicalmente trasformando la stagione fredda sulle Alpi. Gli inverni si fanno più miti, le precipitazioni irregolari e le temperature spesso sopra la media rendono sempre più difficile garantire un manto nevoso naturale e continuo. Nel tentativo di tamponare l'emergenza, si ricorre quindi a tecnologie di innevamento artificiale, che tuttavia pongono importanti interrogativi non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche sotto il profilo della sicurezza. La neve artificiale è tossica? Gli esperti di Dottore ma è vero che..?, il portale anti-disinformazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ne hanno analizzato vantaggi e criticità, e risposto a tutte le domande sull'argomento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

