Neve artificiale | pro e contro Comporta dei rischi per la salute?
Una nuova tecnica per produrre neve artificiale ha portato a dibattiti sulla sicurezza. Utilizzando additivi chimici per mantenere il ghiaccio, si crea neve anche in assenza di freddo. Gli esperti assicurano che questi composti non sono tossici, ma avvertono sui possibili rischi di scivolate e cadute. Chi organizza eventi in montagna o in città deve valutare attentamente le misure di sicurezza. La domanda resta: quanto sono effettivamente sicuri questi metodi?
Il cambiamento climatico sta radicalmente trasformando la stagione fredda sulle Alpi. Gli inverni si fanno più miti, le precipitazioni irregolari e le temperature spesso sopra la media rendono sempre più difficile garantire un manto nevoso naturale e continuo. Nel tentativo di tamponare l'emergenza, si ricorre quindi a tecnologie di innevamento artificiale, che tuttavia pongono importanti interrogativi non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche sotto il profilo della sicurezza. La neve artificiale è tossica? Gli esperti di Dottore ma è vero che..?, il portale anti-disinformazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ne hanno analizzato vantaggi e criticità, e risposto a tutte le domande sull'argomento.🔗 Leggi su Gazzetta.it
