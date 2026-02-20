Neutri ma non semplici | i colori must delle borse di primavera

L’azienda Loro Piana ha scelto di puntare su tonalità neutre per le sue borse di primavera, contrastando le tendenze di colori vivaci e richiami agli Anni 90. Questa decisione nasce dalla volontà di offrire accessori eleganti e senza tempo, ideali per chi cerca uno stile sobrio ma raffinato. La collezione presenta modelli minimalisti in beige, grigio e crema, perfetti da abbinare a diversi outfit. I dettagli di qualità si notano nelle finiture precise e nei materiali pregiati, che rendono queste borse adatte a ogni occasione.

Nel momento in cui la moda alterna eccessi cromatici e nostalgie Anni 90, Loro Piana sceglie un’altra traiettoria: quella della sottrazione. Tornano sugli scaffali tutte le sue borse più iconiche, che conquistano non tanto per un colore shock o per un logo in evidenza, ma per una palette che sembra nascere direttamente dalla materia. Beige, castagna, écru, burro, grigio. La contro tendenza delle borse 2026 è basata su colori tenui e un’estetica coerente e riconoscibile, fatta per essere indossata con facilità. La tendenza colore soft per le borse PE26. Non chiamateli “semplicemente neutri ”. Quella scelta da Loro Piana è una scala cromatica che rimanda al cashmere grezzo, alla pelle naturale, alla lana filata.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Neutri, ma non semplici: i colori must delle borse di primavera Leggi anche: Come sarà la casa di Valentina Ferragni: “Colori neutri e bagno alla francese, ma col bidet” Leggi anche: Carnevale di Viareggio 2026: Trump e Putin grandi protagonisti dei carri, ma anche colori e pace. Date e orari delle sfilate Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, Mercati di Traiano, Museo dei Fori Imperiali: Constantin Brâncu?i. Le origini dell’Infinito; Un alito a prova di bacio: una preoccupazione per il 58% degli italiani; Disconoscimento di paternità: il rifiuto del DNA vale come prova; I designer di oggi sperimentano di tessuti e materiali, proponendo una moda che gioca con la pelle. Le #porte sono quell'elemento della casa che spesso viene sottovalutato. Sono spesso selezionate con colori neutri o forme semplici perché non disturbino. Invece se scelte con maestria guardate come cambiano subito l'ambiente... Venite a visitare il nos - facebook.com facebook