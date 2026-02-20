Nestlé | -17% utili scandalo latte in Francia Nuova crisi per

Nestlé ha registrato un calo del 17% negli utili, a causa dello scandalo sul latte in Francia. La crisi è stata scatenata dalle accuse di contaminazione e dalla perdita di fiducia dei consumatori. Le vendite sono diminuite in diversi mercati europei, aggravando la situazione finanziaria dell’azienda. Recentemente, diversi supermercati hanno richiamato prodotti a base di latte Nestlé, peggiorando la reputazione del marchio. La multinazionale si trova ad affrontare una sfida difficile per riconquistare i clienti e ristabilire la fiducia.

Nestlé nell'occhio del ciclone: crollo di utili e vendite, tra scandali e nuove sfide. La multinazionale svizzera Nestlé, gigante dell'industria alimentare, sta attraversando un periodo di forti turbolenze. I risultati del 2025 hanno segnato un calo significativo sia degli utili, in diminuzione del 17%, sia delle vendite, in calo del 2%, mettendo a dura prova la leadership dell'azienda e sollevando interrogativi sulla sua capacità di adattarsi a un mercato sempre più competitivo e attento alla qualità. Un cambio al vertice in un momento critico. L'anno è iniziato con un cambio di guardia inatteso.

Francia, due neonati morti dopo aver ingerito latte artificiale Guigoz (Nestlè): aperte due inchieste giudiziarieIn Francia, due neonati sono deceduti pochi giorni dopo aver consumato latte artificiale Guigoz di Nestlé.

