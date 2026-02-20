Nessun risarcimento per l' ingiusta detenzione del poliziotto amico di La Torre

Giuseppe Rizzieri, ex agente della polizia stradale di Mondragone, non riceverà un risarcimento dopo essere stato detenuto ingiustamente. La causa è il suo coinvolgimento come collaboratore del clan di Augusto La Torre, che lo ha portato a essere arrestato senza prove concrete. La decisione è arrivata dopo un lungo procedimento legale, in cui si è chiarito che la sua detenzione non aveva basi valide. La vicenda si è concentrata sulla sua collaborazione con le forze dell’ordine in passato. La questione ora si sposta sul suo futuro legale.

La Cassazione ha rigettato la domanda di riparazione presentata da Giuseppe Rizzieri agente della stradale di Mondragone 'spione' per il clan mondfragonese Non spetta alcun risarcimento per l'ingiusta detenzione di Giuseppe Rizzieri, agente dell'ex polizia stradale di Mondragone 'amico' e 'spione' per conto del clan di Augusto La Torre. Secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Michele Persichino, Mario Sperlongano e Augusto La Torre, Giuseppe Rizzieri era legato a rapporti di amicizia con Aniello Pignataro affiliato del clan, pluripregiudicato, e in cambio di denaro e altre utilità era stabilmente disponibile a favorire il clan La Torre mediante la comunicazione di notizie riservate su perquisizioni e attività investigative e mediante un servizio di scorta al capoclan in occasione delle presentazioni presso la caserma dei carabinieri.