Il sindaco Thomas Cillo non è stato coinvolto in nessun accordo segreto, e questa è la causa del confronto sulla sua posizione. La lista civica

Lo scontro sulle elezioni provinciali si sposta a Monte San Vito, dove la lista civica di maggioranza "Monte San Vito Cambia" interviene duramente per fare chiarezza sulla posizione del ‘ suo’ sindaco Thomas Cillo. Dopo giorni di rumors e l’intervista di Carlo Ciccioli sul Carlino, il quale escludeva Cillo per una presunta incompatibilità politica, la replica dei civici non si è fatta attendere: "È vero ciò che il sindaco Cillo ripete da giorni: non è mai stato contattato da nessuno. Dunque, nessun inciucio" dichiarano. La maggioranza montesanvitese evidenzia un paradosso politico sollevato dalle parole di Ciccioli, il quale aveva giustificato l’esclusione di Cillo per la presenza di "assessori Pd" in giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nessun inciucio, Cillo non è stato contattato"

Festival di Sanremo, Luca Argentero é stato contattato. Lui rivela se ci saràLuca Argentero ha ricevuto una chiamata ufficiale per partecipare al Festival di Sanremo.

Perisic, telenovela finita? Il DG del PSV: «Ivan è stato contattato ma rimane e basta. In questo periodo…»Il direttore generale del PSV Eindhoven, Marcel Brands, mette fine alle voci sulla partenza di Ivan Perisic.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.