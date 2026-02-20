Nemico dell’Occidente! Giornalista italiano arrestato e poi liberato | esplode la polemica

Andrea Lucidi, giornalista italiano, è stato arrestato in Turchia con l’accusa di aver diffuso propaganda antieuropea. La sua detenzione di poche ore ha suscitato molte proteste sui social, dove tantissimi utenti chiedono chiarimenti e giustizia. Il fatto ha alimentato un acceso dibattito sulla libertà di stampa e sui rischi di repressione per i giornalisti stranieri nel paese. Dopo il rilascio, Lucidi è tornato in Italia, ma le polemiche continuano a divampare. La vicenda riguarda anche le tensioni tra Italia e Turchia.

Il fermo in Turchia del giornalista italiano Andrea Lucidi, seguito nel giro di poche ore dalla liberazione e dal rientro in Italia, ha acceso una violenta polemica sui social network. Se sul piano diplomatico la vicenda si è chiusa rapidamente, con la partenza da Istanbul confermata da fonti della Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sul web lo scontro è tutt'altro che concluso. Lucidi era stato fermato dalla polizia turca insieme ad altri membri di una delegazione internazionale e condotto in un centro per l'espulsione. Oggi il rientro in Italia. Ma intorno al suo nome si è riacceso un dibattito che va ben oltre l'episodio turco e tocca il terreno scivoloso della guerra in Ucraina, dell'informazione e delle accuse di propaganda.