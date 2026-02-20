Il conflitto in Siria ha lasciato milioni di bambini senza casa e scuola. Oggi, più di 473 milioni di minori nel mondo vivono in zone di guerra o sotto la minaccia di scontri armati. La causa principale è la guerra, che distrugge infrastrutture e interrompe la vita quotidiana. Molti di loro affrontano fame e violenze quotidiane, senza accesso a cure o istruzione. Le immagini di bambini che camminano in mezzo alle macerie sono sempre più frequenti. La guerra ha portato con sé un’epidemia di sofferenza tra i più piccoli.

Oggi nel mondo più di 473 milioni di bambini sono coinvolti in situazioni di guerra o vivono in paesi dove sono in corso dei conflitti. E’ stato calcolato che attualmente un bambino su sei vive o ha vissuto in tali situazioni. Alcuni dei conflitti più drammatici attualmente in corso nel mondo sono quelli in Ucraina, a Gaza, in Afghanistan, in Myanmar, in Siria, nello Yemen, in Sudan, nel Sahel, nella Repubblica Democratica del Congo, ad Haiti e in Colombia. Si tratta spesso anche di conflitti tra bande armate o di guerre civili in corso da anni. Tutte situazioni di cui crediamo si dovrebbe parlare ogni giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nell’inferno delle guerre. I bambini vittime dei conflitti

Il Comune aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondoQuesta mattina il Comune di Savignano sul Rubicone ha partecipato alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Il Comune celebra la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondoIl Comune di Cesena ha ricordato le vittime civili di guerre e conflitti.

ENG SUB | Stellar Transformations Season 6 | Yuewen Animation

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.