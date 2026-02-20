Patrick Dempsey ricorda gli ultimi giorni di Eric Dane, scomparso a causa della SLA. L’attore ha descritto un momento in cui Dane usciva dal bagno avvolto in un asciugamano, e ha raccontato quanto quell’immagine gli avesse fatto sentire piccolo davanti alla sua presenza. La perdita di Dane ha lasciato un vuoto nel cast e tra i fan della serie. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nel mondo dello spettacolo.

Patrick Dempsey ha parlato degli ultimi giorni di Eric Dane, suo collega in “Grey’s Anatomy”, morto per SLA. Ospite al “The Chris Evans Breakfast Show” di Virgin Radio UK, l’attore ha detto: “Mi sono appena svegliato stamattina e mi è dispiaciuto molto leggere la notizia. È difficile da esprimere a parole. Mi dispiace davvero tanto per i suoi figli”. Gli ultimi giorni di Eric Dane. Dempsey ha condiviso alcuni dettagli circa le condizioni di Dane poco prima di morire: “Ci stavamo scrivendo messaggi, gli ho parlato circa una settimana fa e alcuni nostri amici sono andati a trovarlo e stava davvero iniziando a perdere la capacità di parlare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nella sua prima scena di Grey’s Anatomy usciva dal bagno con un asciugamano, era magnifico, mi sentivo insignificante”: Patrick Dempsey ricorda Eric Dane

