Nella sua prima scena di Grey’s Anatomy usciva dal bagno con un asciugamano era magnifico mi sentivo insignificante | Patrick Dempsey ricorda Eric Dane
Patrick Dempsey ricorda gli ultimi giorni di Eric Dane, scomparso a causa della SLA. L’attore ha descritto un momento in cui Dane usciva dal bagno avvolto in un asciugamano, e ha raccontato quanto quell’immagine gli avesse fatto sentire piccolo davanti alla sua presenza. La perdita di Dane ha lasciato un vuoto nel cast e tra i fan della serie. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nel mondo dello spettacolo.
Patrick Dempsey ha parlato degli ultimi giorni di Eric Dane, suo collega in “Grey’s Anatomy”, morto per SLA. Ospite al “The Chris Evans Breakfast Show” di Virgin Radio UK, l’attore ha detto: “Mi sono appena svegliato stamattina e mi è dispiaciuto molto leggere la notizia. È difficile da esprimere a parole. Mi dispiace davvero tanto per i suoi figli”. Gli ultimi giorni di Eric Dane. Dempsey ha condiviso alcuni dettagli circa le condizioni di Dane poco prima di morire: “Ci stavamo scrivendo messaggi, gli ho parlato circa una settimana fa e alcuni nostri amici sono andati a trovarlo e stava davvero iniziando a perdere la capacità di parlare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Grey's Anatomy, Patrick Dempsey sulle condizioni di Eric Dane: "Ti spezza il cuore"
Leggi anche: Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda il primo messaggio con Eric Dane dopo la diagnosi di SLAVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pagliacci e Cavalleria rusticana, il dittico operistico in scena dal 22 febbraio sul podio Riccardo Frizza e la regia di Robert Carsen; Ritorno a casa di Harold Pinter con Massimo Popolizio; Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino alla sua prima partecipazione a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto. FOTO; La Prima Estate annuncia la sua V edizione.
Wake Up Dead Man, Josh O'Connor temeva la sua prima scena con Josh BrolinJosh O'Connor gioca un ruolo chiave in Wake Up Dead Man, terzo film di Knives Out, ma aveva paura di girare la prima scena con Josh Brolin: ecco perché. Josh O'Connor è nel cast di Wake Up Dead Man e ... comingsoon.it
Patrick Dempsey, Amy Adams e… David Bowie che attraversa il set di Come d’incanto a Central Park. Più New York di così #PatrickDempsey #ComeDIncanto #AmyAdams #DavidBowie #Cinema #Hollywood #MovieTrivia - facebook.com facebook