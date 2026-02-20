Nei Ristoranti Tipici di Verona i sapori dell’inverno | menù speciale ma solo per 2 settimane
Dal 14 febbraio al 1 marzo, i Ristoranti Tipici di Verona offrono un menù speciale dedicato ai sapori invernali, grazie a una collaborazione con le aziende agricole di Campagna Amica. Questa iniziativa porta i clienti a scoprire piatti con ingredienti freschi e stagionali, preparati con cura dai ristoratori locali. La proposta dura solo due settimane e coinvolge numerosi locali del centro storico, che promuovono la tradizione gastronomica della zona.
Piatti con le eccellenze del territorio: radicchio rosso, verza Michelina, broccoletto di Custoza, porro, patate e salumi Dal 14 febbraio al 1 marzo, il cuore di Verona si trasforma in una vetrina del gusto grazie alla collaborazione tra i Ristoranti Tipici e le aziende agricole di Campagna Amica (Coldiretti). Un'occasione unica per assaggiare piatti dove la tradizione rappresenta il 65% dell'offerta, garantendo l'uso di materie prime locali fornite da eccellenze come l’Azienda Agricola Poli Graziano, la Società Agricola Quei Mille e l’azienda La Palazzina. Trattoria Tre Marchetti da Barca Un punto di riferimento storico dove la passione per la cucina veronese incontra la tradizione della famiglia Barca, situato a due passi dall'Arena.🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Il menù invernale arriva sulle tavole dei "ristoranti tipici" di VeronaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Ristorante tipico... d'Inverno; Nei Ristoranti Tipici di Verona i sapori dell’inverno: menù speciale, ma solo per 2 settimane; I migliori ristoranti in Val di Fassa tra Canazei e Moena dove mangiare durante le Olimpiadi; Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire.
Nei Ristoranti Tipici di Verona i sapori dell’inverno: menù speciale, ma solo per 2 settimanePiatti con le eccellenze del territorio: radicchio rosso, verza Michelina, broccoletto di Custoza, porro, patate e salumi ... veronasera.it
Il menù invernale arriva sulle tavole dei ristoranti tipici di VeronaIl radicchio rosso, la verza Michelina, il broccolo di Custoza, il porro, le patate ed il salame, sono i prodotti locali che dal 14 febbraio all'1 marzo verranno serviti nelle attività inserite nell'a ... veronasera.it
Dal 14 febbraio al 1° marzo i Ristoranti Tipici di Verona tornano a proporre “Il ristorante tipico… d’Inverno”, appuntamento dedicato alla cucina stagionale e ai prodotti del territorio. Un’iniziativa che riporta al centro i sapori della stagione fredda e una cucina ch - facebook.com facebook