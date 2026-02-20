Nei Ristoranti Tipici di Verona i sapori dell’inverno | menù speciale ma solo per 2 settimane

Dal 14 febbraio al 1 marzo, i Ristoranti Tipici di Verona offrono un menù speciale dedicato ai sapori invernali, grazie a una collaborazione con le aziende agricole di Campagna Amica. Questa iniziativa porta i clienti a scoprire piatti con ingredienti freschi e stagionali, preparati con cura dai ristoratori locali. La proposta dura solo due settimane e coinvolge numerosi locali del centro storico, che promuovono la tradizione gastronomica della zona.

Piatti con le eccellenze del territorio: radicchio rosso, verza Michelina, broccoletto di Custoza, porro, patate e salumi Dal 14 febbraio al 1 marzo, il cuore di Verona si trasforma in una vetrina del gusto grazie alla collaborazione tra i Ristoranti Tipici e le aziende agricole di Campagna Amica (Coldiretti). Un'occasione unica per assaggiare piatti dove la tradizione rappresenta il 65% dell'offerta, garantendo l'uso di materie prime locali fornite da eccellenze come l’Azienda Agricola Poli Graziano, la Società Agricola Quei Mille e l’azienda La Palazzina. Trattoria Tre Marchetti da Barca Un punto di riferimento storico dove la passione per la cucina veronese incontra la tradizione della famiglia Barca, situato a due passi dall'Arena.🔗 Leggi su Veronasera.it

