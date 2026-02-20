I Detroit Pistons hanno battuto i Knicks al Madison Square Garden, mantenendo la loro imbattibilità contro la squadra di New York in questa stagione. La vittoria, con un punteggio di 126-111, ha rafforzato la posizione dei Pistons in cima alla Eastern Conference. Cade Cunningham ha dominato la partita, segnando 42 punti e contribuendo con 13 assist. I Pistons hanno controllato il gioco fin dall’inizio, aumentando il vantaggio nel corso del match. I Knicks hanno tentato di risalire senza successo.

New York (Stati Uniti), 20 febbraio – Archiviata la pausa dell’All Star Game, è ripresa la corsa della regular season NBA con ben dieci gare in programma nella notte: il match di cartello è andato in scena al Madison Square Garden di New York dove i Detroit Pistons hanno sconfitto 126-111 i New York Knicks consolidando la prima posizione in Eastern Conference e centrando il terzo successo in altrettante sfide stagionali contro la franchigia della “Grande Mela”: l’assoluto protagonista della gara, che i Pistons hanno di fatto sempre comandato aumentando progressivamente il loro vantaggio fino al +19, è stato Cade Cunningham, il quale ha sfiorato la tripla doppia portando a casa 42 punti, 13 assist e 8 rimbalzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Pistons si confermano la "bestia nera" dei Knicks. "Settebello" degli Spurs

Leggi anche: NBA, gli Spurs si confermano “bestia nera” dei Thunder. Super Jokic contro Minnesota

Leggi anche: NBA Christmas Day: Spurs bestia nera di OKC, Brunson firma la rimonta Knicks

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.