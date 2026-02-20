Nave cisterna bloccata a Genova | difetti motori rischio inquinamento

A Genova, il Tar ha bloccato la nave cisterna Stolt Argon dopo aver riscontrato problemi ai motori, aumentando il rischio di inquinamento. La decisione arriva dopo ispezioni della Capitaneria di Porto che hanno evidenziato difetti tecnici, considerati pericolosi per l’ambiente marino e l’aria. La nave rimane ferma nel porto mentre si attende un intervento di riparazione. La misura mira a prevenire eventuali sversamenti o danni ambientali. La questione si inserisce nella più ampia attenzione per la sicurezza delle navi in porto.

Genova, il Tar conferma il fermo della Stolt Argon: priorità alla tutela del mare e dell’aria. La giustizia amministrativa ha dato ragione alla Capitaneria di Porto di Genova: confermato il fermo della nave cisterna Stolt Argon, a seguito di ispezioni che hanno rilevato irregolarità sui suoi motori. La sentenza, emessa il 14 gennaio 2026, ribadisce l’importanza del rispetto delle normative internazionali per la riduzione delle emissioni inquinanti nel settore marittimo e la tutela dell’ambiente. Controlli a tappeto e l’anomalia rilevata. L’intervento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova si inserisce in un quadro di controlli più ampi, volti a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Venezuela: Usa sequestrano un'altra nave cisterna, Trump incontra i petrolieri Leggi anche: Si scaldano i motori per il trofeo Nave Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Inquinamento, motore non conforme: il Tar Liguria conferma il fermo per la nave cisterna Stolt ArgonIl Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha confermato il fermo amministrativo per la nave cisterna Stolt Argon. La misura era stata adotata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di ... primocanale.it Cuba importa petrolio e aggira embargo Usa, notata nave cisterna di Saint Vincent nella baia di Matanzas per contrastare crisi umanitaria x.com d’Amico I.S. firma contratto per 2 nuove navi cisterna MR2 ‘eco-design’ per 90,8 mln di dollari - facebook.com facebook