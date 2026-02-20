Nascondeva droga sotto la sella di un motorino per spacciare arrestato minorenne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un minorenne di Misterbianco che nascondeva droga sotto la sella del motorino. Durante un controllo mirato, i militari hanno notato il ragazzo comportarsi in modo sospetto. Quando hanno fermato il motorino, hanno trovato la sostanza stupefacente nascosta in modo strategico. Il giovane stava tentando di spacciare, usando il veicolo come nascondiglio. La scoperta ha portato all’arresto immediato del minorenne. Ora si trova in custodia in attesa di processo.

Nel corso di un servizio di controllo antidroga, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un minorenne, residente a Misterbianco, che spacciava con la droga nascosta sotto la sella di un motorino. Nella mattinata, gli investigatori dell'Arma hanno osservato i movimenti di un ragazzo che è stato visto avvicinarsi ad uno scooter posteggiato in via Malta per poi prendere qualcosa dalla sella. Il giovane dopo essere arrivato a bordo di un altro scooter, si era accostato a quello parcheggiato e, alzata la sella, aveva effettuato un "prelievo" per poi ripartire in velocità.