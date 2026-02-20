Nasce il nuovo campo di Croci Nord | il Foggia inaugura il manto di via Oberty

Il nuovo campo di Croci Nord a Foggia è stato inaugurato, portando un'area ricreativa più moderna in città. La struttura, situata in via Oberty, è stata completata di recente e ora ospita le prime sessioni di allenamento delle squadre locali. Con un manto appena posato, il campo si prepara ad accogliere i giovani atleti e le attività sportive del quartiere. L'apertura ufficiale si è tenuta questa mattina, attirando molti appassionati locali.

Primo allenamento nel rione Candelaro in vista della sfida al Crotone. Lunedì 23 febbraio la cerimonia ufficiale con la sindaca Maria Aida Episcopo Da oggi prende il via l’attività del nuovo campo sportivo di Croci Nord, a Foggia, struttura appena ultimata e pronta ad accogliere le realtà sportive cittadine.Nel pomeriggio la prima squadra del Calcio Foggia 1920 ha scelto proprio il manto verde di via Oberty, nel cuore del rione Candelaro, per la rifinitura in vista della gara contro il FC Crotone. Un debutto simbolico per un impianto che segna un nuovo capitolo per lo sport cittadino. Il campo di Croci Nord è frutto di un intervento di nuova realizzazione e riqualificazione dell’area, con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Il Foggia 'inaugura' il Croci Nord: primo allenamento nel campo appena riqualificatoIl Calcio Foggia 1920 ha svolto il suo primo allenamento nel nuovo campo di Croci Nord, riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Faenza, nuovo manto in erba sintetica per il campo di Borgo TulieroIl campo di Borgo Tuliero a Faenza cambierà aspetto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'intelligenza artificiale entra tra le nuove professioni: nasce l'IA Business Specialist; Einstein Telescope, a Roma nasce il nuovo laboratorio tecnologico; Sabato 7 marzo inaugurazione del nuovo Centro sportivo di San Fermo e della Palestra di Arrampicata; Tra disservizi e disagi, le Tremiti sono 'ostaggio' dei collegamenti: La mobilità è un diritto essenziale - FoggiaToday. (Ri)nasce l’antico orto agrario con il nuovo campo didattico«Un corso di studi in agraria non può prescindere dall’avere un campo dove poter fare esercitare e sperimentare gli studenti e le studentesse», afferma Thomas Abeli, presidente del corso di laurea ... laprovinciapavese.gelocal.it Educatori professionali, nasce il nuovo Codice deontologicoVenturini: E’ l’espressione della nostra maturità professionale. Non è un prontuario di norme, ma una bussola che guida ogni nostra azione quotidiana. Un punto di riferimento valoriale, che ha ... quotidianosanita.it IL FOGGIA AL CROCI NORD: esordio dei rossoneri sul nuovo campo di allenamento agli ordini del mister Michele Pazienza. C'è anche il neo acquisto Eric Biasiol - facebook.com facebook Il #Foggia al Croci Nord: la prima squadra inaugura (a porte chiuse) il nuovo campo da 3 milioni x.com