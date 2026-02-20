Nasce Autonomia Napolitana obiettivo presentarsi alle prossime comunali

Il movimento Autonomia Napolitana si è costituito ufficialmente, annunciato dal presidente Gigi Lista, circa 22 giorni fa. La nascita di questa nuova formazione politica mira a partecipare alle prossime elezioni comunali a Napoli. Lista ha spiegato che il gruppo vuole rappresentare le esigenze della città e promuove un’idea di autonomia locale. I membri si sono già incontrati più volte per organizzare le prime iniziative. Ora, il movimento si prepara a presentarsi ai cittadini e alle urne.

Il presidente Gigi Lista: "Napoli non deve più essere raccontata dagli altri, ma tornare a essere un soggetto politico capace di discutere e decidere concretamente il proprio destino" “Il movimento Autonomia Napolitana è realtà giuridica”. Ad annunciarlo il presidente Gigi Lista, circa 22.800 followers su TikTok, poco meno di 12mila su Facebook, attivista ed esponente del mondo meridionalista ed identitario. Obiettivo dichiarato: la candidatura alle prossime elezioni amministrative di Napoli. La registrazione ufficiale, sottoscritta il 13 febbraio, segna il passaggio alla costruzione strutturata di un movimento radicato, organizzato e pronto a operare stabilmente sul territorio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Pantana in pista con Noi Moderati: "In autonomia alle elezioni comunali" Leggi anche: Piantedosi potrebbe essere il candidato di centrodestra alle prossime comunali Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Nasce Autonomia Napolitana, obiettivo presentarsi alle prossime comunaliIl presidente Gigi Lista: Napoli non deve più essere raccontata dagli altri, ma tornare a essere un soggetto politico capace di discutere e decidere concretamente il proprio destino ... napolitoday.it Gigi Lista guida il nuovo movimento: Autonomia Napolitana è ufficialmente registrato Autonomia Napolitana è ufficialmente registrato: il movimento è realtà giuridica. Obiettivo: la candidatura alle prossime elezioni amministrative di Napoli. Il presidente del mo - facebook.com facebook