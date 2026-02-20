Nasce ' Armonia in Rosa' il progetto di supporto oncologico integrato

Il progetto ‘Armonia in Rosa’ nasce dalla necessità di offrire un supporto oncologico più completo. La Regione Puglia ha finanziato questa iniziativa, realizzata dall’associazione Agata Foggia insieme alla Asl Foggia. L’obiettivo è unire le cure mediche a percorsi di benessere che aiutino sia il corpo che la mente delle pazienti. Gli operatori coinvolti organizzano sessioni di supporto psicologico e attività di rilassamento. La prima fase coinvolge circa 50 donne in trattamento presso le strutture della provincia.

L’iniziativa - che prenderà il via il 1° marzo - sarà presentata ufficialmente durante l’open day che si terrà martedì 24 febbraio, alle 16:30, presso nella sala conferenze della Asl di via Protano. Si rivolge a pazienti oncologici adulti in qualsiasi fase del percorso di cura e ai loro caregiver. L’idea di fondo è che la salute non sia solo assenza di malattia, ma un equilibrio complessivo che passa attraverso il benessere psicofisico e il recupero della propria immagine. “Armonia in Rosa nasce per offrire un sostegno globale e gratuito. Vogliamo che ogni paziente si senta accolto non solo come caso clinico, ma come persona nella sua interezza, fornendo strumenti concreti per gestire lo stress e gli effetti collaterali delle terapie".🔗 Leggi su Foggiatoday.it

