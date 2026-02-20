Napoli tu chiamale se vuoi vibrazioni | giallo metrò in via Domenico Fontana la risposta del Comune

A Napoli, alcune famiglie segnalano fastidi causati da rumori e vibrazioni provenienti dalla stazione della metropolitana in via Domenico Fontana. La causa principale sembra essere il passaggio dei treni, che provoca scosse e suoni intensi nelle abitazioni vicine. I residenti si sono rivolti alle autorità locali, chiedendo interventi per ridurre i disagi. La questione resta al centro di un acceso dibattito tra cittadini e amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti Tu chiamale, se vuoi, vibrazioni. Ovvero, ci sono denunce di rumori e vibrazioni in abitazioni di via Domenico Fontana, nei pressi della metropolitana. E il Comune di Napoli chiede verifiche all’ Anm. A sollevare la vicenda sono stati Rino Nasti e Luca Bonetti, consiglieri di Europa Verde alla Municipalità Vomero Arenella. “Risultano pervenute segnalazioni circostanziate – scrivevano i consiglieri il 14 febbraio – da parte dei residenti in via Domenico Fontana n. 39, i quali riferiscono una significativa percezione di rumore e vibrazioni nelle abitazioni ubicate ai primi piani degli edifici prospicienti il tracciato della Linea 1 “.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, tu chiamale se vuoi vibrazioni: giallo metrò in via Domenico Fontana, la risposta del Comune Leggi anche: "Emozioni…tu chiamale se vuoi" al Teatro Corallo Leggi anche: “Tu chiamale se vuoi emozioni. Omaggio a Battisti”, grande successo del concerto sinfonico al teatro Vittorio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Conte sfida Spalletti, Il Mattino stamani in apertura: Tu chiamale emozioniIn occasione della prima pagina di oggi Il Mattino, dedicando il consueto spazio alle vicende del Napoli, titola così: Tu chiamale emozioni. Stasera sfida con la Juve, la prima da ex per Spalletti: ... tuttomercatoweb.com Pole Dance Napoli - She Wolf. . Sono aperte le iscrizioni per i CORSI JUNIOR dai 5 anni in poi! Via Domenico Fontana 107, NA #poledancenapoli #aerialhoop #cerchioaereo #poledancekids #napoli - facebook.com facebook